W sobotę 31 sierpnia księżniczka Marta Ludwika, córka norweskiego króla Haralda V, zostanie żoną amerykańskiego szamana Dureka Verretta. Informację o tym, że para się spotyka, potwierdzono w maju 2019 roku. Trzy lata później ogłoszono zaręczyny.

Norweskie royal weeding: Księżniczka Marta Ludwika poślubi szamana z USA. Dlaczego Durek Verrett budzi kontrowersje?

Kontrowersje budzi narzeczony księżniczki – w mediach nieraz było głośno o zachowaniu czy wypowiedziach mężczyzny. Rozpisywano się między innymi o tym, że „uważa się on za reinkarnację faraona” oraz że twierdzi, iż „potrafi nawiązywać kontakt ze zmarłymi” i „ma moc uzdrawiania”. Wielokrotnie sensację wywoływały także informacje o poglądach mężczyzny na temat nowotworów i pseudonaukowe metody leczenia COVID-19. Co więcej, matka Veretta publicznie oskarżyła go o fabrykowanie szczegółów swojego życia, co jedynie podsyciło dyskusje na temat jego wiarygodności.

Durek Verrett budził niemałe emocje między innymi wśród norweskich polityków i innych osób publicznych – kiedyś nazwany został przez norweskiego sekretarza stanu ds. zdrowia, Ole Henrika Krata Bjørkholta, „nieuczciwym i niebezpiecznym szarlatanem”.