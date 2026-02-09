„Nikt nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za zbrodnię główną lub inne hańbiące przestępstwo bez aktu oskarżenia uchwalonego przez wielką ławę przysięgłych z jej własnej inicjatywy lub na wniosek prokuratora, chyba że chodzi o sprawę dotyczącą lądowych lub morskich sił zbrojnych albo milicji w czynnej służbie podczas wojny lub niebezpieczeństwa publicznego. Nie wolno też nikomu za to samo przestępstwo wymierzać dwukrotnie kary na życiu lub zdrowiu. Nikt nie może być zmuszony do zeznawania w sprawie karnej na swoją niekorzyść, ani też zostać bez prawidłowego wymiaru sprawiedliwości pozbawiony życia, wolności lub mienia. Własność prywatną można przejąć na użytek publiczny tylko za sprawiedliwym odszkodowaniem”.



5. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych

Jeszcze zanim Ghislaine Maxwell stanęła przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów USA, ofiary Epsteina zaapelowały do jej członków, by „traktowali zeznania Maxwell z najwyższym sceptycyzmem”. „Wzywamy Komisję, aby podchodziła do zeznań pani Maxwell z najwyższym sceptycyzmem, rygorystycznie weryfikując każde twierdzenie, jakie przedstawia, i upewniając się, że proces ten nie stanie się kolejnym narzędziem krzywdzenia lub uciszania ocalonych” – podkreślono „Prawda, odpowiedzialność i przejrzystość muszą być priorytetem – nie rehabilitacja narracji skazanego handlarza ludźmi” – dodano, zaznaczając, że przez Maxwell na przestrzeni dekad zostało skrzywdzonych wiele osób. „Pani Maxwell nie była postacią marginalną. Była centralnym i niezbędnym architektem przedsięwzięcia handlu ludźmi Jeffreya Epsteina. Mimo to odmówiła znaczącej współpracy z organami ścigania lub dostarczenia wiarygodnych, pełnych informacji o skali sieci handlu” – czytamy.

Prawnik Maxwell: Jest gotowa mówić szczerze, jeśli prezydent Trump ją ułaskawi

CNN podaje także, że Maxwell sugerowała prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, że jeśli ją ułaskawi, oczyści go z wszelkich zarzutów dotyczących sprawy Epsteina.

– Pani Maxwell jest gotowa mówić szczerze i otwarcie, jeśli prezydent Trump ją ułaskawi – powiedział prawnik kobiety, David Oscar Markus. – Tylko ona może przedstawić pełną wersję wydarzeń. Niektórym może nie spodobać się to, co usłyszą, ale prawda jest ważna. Na przykład, zarówno prezydent Trump, jak i prezydent Clinton są niewinni – dodał – Tylko pani Maxwell może to wytłumaczyć, a społeczeństwo ma prawo poznać to wyjaśnienie – zaznaczył

BBC informowało wcześniej, że Maxwell może zgodzić się na zeznania, jeśli zostanie jej przyznany immunitet prawny. W lipcu ubiegłego roku Komisja Nadzoru się na to nie zgodziła, a miesiąc później – w sierpniu – wobec kobiety wystosowano już formalne wezwanie, które zobowiązuje ją do złożenia zeznań pod przysięgą.

Kim jest Ghislaine Maxwell?

Ghislaine Noelle Marion Maxwell to brytyjsko-amerykańska przestępczyni, była działaczka społeczna. Jest córką Roberta Maxwell – zmarłego brytyjskiego potentata medialnego. W przeszłości Maxwell była także wieloletnią partnerką Jeffrey’ego Epsteina, nieżyjącego amerykańskiego finansisty, oskarżonego o handel seksualny.