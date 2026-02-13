To jest absolutny fałsz – nie ma wątpliwości Hideaki Tanaka, wybitny japoński profesor ekonomii związany z tokijskim Uniwersytetem Meiji. - Chińska gospodarka co najwyżej rozwija się w tempie 1-2 proc. a nie 5 proc., jak wynika z oficjalnych liczb Pekinu – przekonuje w rozmowie z „Plusem Minusem”.

Tanaka specjalizuje się w analizie kryzysu, w jakim znajduje się Japonia. Stara się zrozumieć, dlaczego kraj ma za sobą cztery stracone dekady. Okres, w którym wzrostu właściwie nie było, przez co w minionym roku dochód przeciętnego Polaka okazał się już większy, niż Japończyka. Ale profesor jest też przekonany, że „japońską chorobą” zaraziły się i Chiny.