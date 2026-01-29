Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Unia Europejska jest atrakcyjnym partnerem dla nowych sojuszników, według kanclerza Niemiec?

Jakie kroki powinien podjąć według Merza Europa, aby wzmacniać swoją pozycję na arenie międzynarodowej?

Jakie jest stanowisko Merza w kontekście współpracy transatlantyckiej i relacji z USA?

– Widzimy coraz wyraźniej w ostatnich kilku tygodniach, że zaczyna powstawać świat wielkich mocarstw – mówił Merz po tym, jak Europa znalazła się w sporze z USA dotyczącym przyszłości Grenlandii. Donald Trump, który – powołując się na względy bezpieczeństwa – domagał się przekazania USA kontroli nad Grenlandią przez Danię, w pewnym momencie groził nałożeniem ceł m.in. na Niemcy i utrzymaniem ich do czasu, gdy Dania zgodzi się sprzedać wyspę Stanom Zjednoczonym. Trump zareagował w ten sposób na wysłanie m.in. przez Niemcy niewielkiej liczby żołnierzy na Grenlandię w ramach rekonesansu przed ćwiczeniami wojskowymi, które mają odbyć się na wyspie w późniejszym terminie. Ostatecznie Trump wycofał się z tej groźby.

Kanclerz Niemiec mówi o nowych partnerach i nowych sojuszach Europy

– Ostry wiatr wieje na świecie i będziemy odczuwać to w dającej się przewidzieć przyszłości – ostrzegł Merz.

Kanclerz Niemiec stwierdził jednocześnie, że taka sytuacja może być szansą dla Europy, ponieważ „demokracje z otwartymi i rosnącymi rynkami, będą pożądać tego, co może im zaoferować Unia Europejska, czyli partnerstwa opartego na obustronnym szacunku, zaufaniu i wiarygodności”. Merz jest zwolennikiem zawierania przez UE porozumień z pozaeuropejskimi partnerami, czego wyrazem są m.in. umowy zawarte z Mercosur i Indiami.