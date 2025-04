Osoby, które starają się o ryczałt na zakup opału, muszą dodatkowo złożyć oświadczenie o sposobie jego wypłaty.

Dokumenty należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Można dostarczyć je osobiście, wysłać pocztą lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu ePUAP. Wzory dokumentów do pobrania można znaleźć na stronie internetowej OPS oraz w formie papierowej, w jego siedzibie. Wnioskodawca otrzyma decyzję o przyznaniu dodatku w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Przed wydaniem decyzji urząd może zadecydować o przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, w trakcie którego urzędnik zweryfikuje podane informacje.

Po otrzymaniu decyzji pozytywnej dodatek mieszkaniowy będzie wypłacany przez 6 miesięcy, do 10. dnia każdego miesiąca. W przypadku osób mieszkających w mieszkaniu będzie on wypłacany bezpośrednio zarządcy budynku albo innej osobie, która pobiera opłaty. Właściciele domów otrzymają świadczenie w gotówce albo przelewem na konto. Ryczałt na zakup opału jest wypłacany osobiście gotówką lub przelewem, również do 10. dnia każdego miesiąca. W razie zalegania z opłatami za mieszkanie albo dom przez co najmniej 2 miesiące dodatek zostanie wstrzymany. W przypadku decyzji odmownej w sprawie przyznania świadczenia wnioskodawca ma prawo do odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie należy złożyć w urzędzie gminy albo ośrodku pomocy społecznej w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.