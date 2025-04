Tablica średniego dalszego trwania życia jest do 31 marca każdego roku ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stanowi ona podstawę do obliczenia emerytur, o które wnioski zostaną złożone od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku. GUS w swoich tablicach uwzględnia prognozowaną długość życia dla osób w wieku od 30 do 90 lat.

Im wyższa jest prognozowana średnia długość dalszego trwania życia dla osób ubiegających się o emeryturę, a więc im dłużej mają one ją pobierać, tym niższa będzie wysokość świadczenia. Zgromadzony przez nie kapitał dzielony będzie bowiem przez większą liczbę miesięcy. Jeśli natomiast dana osoba osiągnęła wiek emerytalny przed złożeniem wniosku i obowiązywała wówczas inna tablica średniego dalszego trwania życia, ZUS weźmie pod uwagę tę tablicę, która będzie dla tej osoby korzystniejsza.

Tablica średniego dalszego trwania życia 2025

Ostatnia tablica średniego dalszego trwania życia opublikowana została przez GUS 25 marca 2025 roku. Prognozowana w niej długość życia uległa zwiększeniu w porównaniu do tablicy z 2024 roku. Zmiany widać m.in. w przypadku osób, które w tym roku osiągnęły wiek emerytalny. Prognozowana średnia długość życia dla kobiet, które w tym roku ukończyły 60 lat, wynosi 266,4 miesiące. Wartość ta w tablicach GUS z 2024 roku wynosiła 264,2 miesiące. W przypadku mężczyzn, którzy w tym roku ukończyli 65 lat, prognozowana średnia długość życia wynosi 220,8 miesięcy, a w 2024 roku było to 218,9 miesięcy.

Nowe tablice średniego dalszego trwania życia nie dotyczą osób, które już pobierają emeryturę i nie odprowadzały nowych składek emerytalnych. Emeryci, którzy pracowali i odprowadzali składki emerytalne, mogą wnioskować o przeliczenie świadczenia. Wówczas jednak aktualnie obowiązująca tablica GUS zastosowana zostanie jedynie do dodatkowych składek, a nie do całego świadczenia.

Kalkulator emerytalny ZUS

Wysokość prognozowanej emerytury można samodzielnie wyliczyć za pomocą kalkulatora emerytalnego dostępnego na stronie internetowej ZUS. Przy czym, jak można na niej przeczytać, „Obliczenia w kalkulatorze emerytalnym to prognoza, a nie faktyczna emerytura […]. Prognozowana kwota emerytury, którą obliczysz przy pomocy kalkulatora, nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń”.