Jak podkreśla KE, aby orzeczenia sądowe wydane przez jedno państwo członkowskie były uznawane przez pozostałe, konieczne są wspólne standardy minimalne. Dlatego państwa Unii są zobligowane do przyjęcia unijnych przepisów, które gwarantują ochronę podstawowych praw podejrzanych i oskarżonych. To 6 dyrektyw dotyczących praw procesowych podejrzanych i oskarżonych: w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego wraz z dyrektywą 2010/64/UE; w sprawie prawa do informacji z dyrektywą 2012/13/UE; w sprawie prawa do adwokata zgodnie z dyrektywą 2013/48/UE; w sprawie prawa do domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie zgodnie z dyrektywą 2016/343/UE; oraz z dyrektywą (UE) 2016/800 w sprawie specjalnych gwarancji dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym oraz w sprawie pomocy prawnej z dyrektywą 2016/1919.