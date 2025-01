Przetworzone, czerwone mięso a ryzyko demencji. Nowe wyniki badań

Wyniki nowego badania, dotyczącego m.in. czynników ryzyka powstania demencji, ukazały się 15 stycznia w czasopiśmie „Neurology”. Nad projektem pracował zespół pod przewodnictwem doktora Daniela Wanga – adiunkta medycyny z Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Metodologia badania

Na potrzeby projektu dokonano analizy danych ponad 130 tys. pracowników służy zdrowia, którzy uczestniczyli w dwóch, długofalowych badaniach: Nurses’ Health Study i Health Professionals Follow-Up Study. Średnia wieku badanych osób wynosiła ok. 49 lat. W ramach badania jego uczestnicy uzupełniali co dwa do czterech lat szczegółowe ankiety dotyczące m.in. diety i stanu zdrowia. W ankietach związanych z dietą uczestnikom zadawano pytania dotyczące ponad 150 produktów spożywczych.

Badacze zbierali również informacje o potencjalnych objawach demencji. Uczestnikom badania zadawano kilka pytań dotyczących m.in. poziomu koncentracji i zapamiętywania informacji. Jak podkreślają autorzy badania, w projekcie wykorzystano tzw. metody badawcze obserwacyjne. Wyniki projektu pokazały pewien istotny związek pomiędzy dietą (bogatą w produkty z przetworzonego, czerwonego mięsa) a pewnym ryzykiem wystąpienia demencji. Aby potwierdzić ten związek, konieczne będzie przeprowadzenie dalszych, standaryzowanych badań.

Dieta a ryzyko demencji. Co pokazały wyniki projektu?

Autorzy projektu zauważyli związek pomiędzy ilością czerwonego, przetworzonego mięsa – spożywanego przez uczestników badania – a ryzykiem wystąpienia objawów demencji. Pod uwagę brano nie tylko typ spożywanego mięsa, ale również poziom dziennego, regularnego spożycia. Według wyników badania, u osób spożywających dziennie ok. 21 gramów czerwonego, przetworzonego mięsa (ok. 2 plasterki bekonu) ryzyko demencji było o 14 proc. wyższe niż w przypadku osób, które spożywały dziennie porcję mniejszą, wynoszącą ok. 8 gramów. Jak oszacowali autorzy badania, spożycie dodatkowej, dziennej porcji przetworzonego, czerwonego mięsa wiązało się z przyspieszeniem starzenia się mózgu o ok. 1,6 roku. Jak podaje CNN, w trakcie trwania wieloletniego projektu (na przestrzeni ok. 43 lat) demencję zdiagnozowano u ponad 11 tys. uczestników badania.