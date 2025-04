Krym stracony dla Ukrainy? Trump: To już nawet nie jest przedmiotem dyskusji

Donald Trump poświęcił spory wpis w portalu TRUTH Social temu, by skrytykować stanowisko prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie Krymu, cytowane przez "Wall Street Journal". Jak napisał, to „prowokacyjne wypowiedzi Zełenskiego sprawiają, że tak trudno jest zakończyć tę wojnę". Powtórzył, że Zełenski „nie ma żadnych kart do rozegrania” a Krym „został utracony wiele lat temu pod auspicjami prezydenta Baracka (...) Obamy i nie jest nawet przedmiotem dyskusji”. Na wpis prezydenta USA odpowiedział Wołodymyr Zełenski.