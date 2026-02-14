Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

To będą najdroższe walentynki w historii. Ile wydadzą zakochani?

Tegoroczne święto zakochanych będzie rekordowo drogie. Łącznie za typowe upominki, jak kwiaty i słodycze, oraz wizytę w restauracji czy kinie Polacy zapłacą o ponad 4 proc. więcej niż rok temu, co dwukrotnie przebija wyliczoną przez GUS inflację – pisze analityk Bartosz Turek.

Publikacja: 14.02.2026 11:41

To będą najdroższe walentynki w historii. Ile wydadzą zakochani?

Walentynki

Foto: Adobe Stock

Alicja Podskoczy

Zakochani, którzy chcą w tradycyjny sposób świętować 14 lutego – obdarowując się prezentami i spędzając czas poza domem – muszą w tym roku głęboko sięgnąć do kieszeni. Tegoroczne walentynki mogą bowiem okazać się najdroższe w historii.

Drogi koszyk walentynkowy. Wzrost cen upominków przebija inflację liczoną przez GUS

Standardowy „koszyk walentynkowy” ma w 2026 roku kosztować aż 446 zł – wyliczył niezależny analityk Bartosz Turek. Co się w nim znajduje? Zwyczajowe upominki, takie jak bukiet 7 róż, zestaw słodyczy, drobna biżuteria, a także kolacja w restauracji czy bilety do kina. To oznacza, że pary zapłacą o przeszło 4,4 proc. więcej niż w ubiegłym roku, kiedy wartość tego koszyka wyniosła 426 zł.

Czytaj więcej

Zaskakująca decyzja Pandory. Przez wzrost cen zastąpi srebro… platyną
Handel
Zaskakująca decyzja Pandory. Przez wzrost cen zastąpi srebro… platyną

Tempo wzrostu cen za typowe walentynkowe prezenty dwukrotnie przewyższyło również raportowaną przez Główny Urząd Statystyczny inflację. Jak podał w piątek GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w styczniu o 2,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2025 roku (odczyt przebił prognozy ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”, którzy spodziewali się średnio inflacji na poziomie 2 proc.). Wzrost cen walentynkowego koszyka podbijają przede wszystkim słodycze, ale też bilety do kina czy rachunki w restauracjach.

To właśnie gastronomia zwyczajowo kosztuje zakochanych najwięcej. Wedle danych platformy Numbeo, porównującej koszty życia na świecie, za dwudaniowy posiłek dla dwóch osób w dużym mieście trzeba obecnie zapłacić ponad 200 zł, o 10 zł więcej niż w ubiegłym roku.

Reklama
Reklama

Mało słodyczy, skromna biżuteria

Mimo że słodkości należą do liderów wzrostu cen, to stanowią najmniejszy wydatek na walentynki. W tym roku zakochani przeznaczą na nie około 25 zł – pisze analityk, powołując się na dane zebrane w siedmiu czołowych sieciach handlowych. Najchętniej 14 lutego zajadamy się ptasim mleczkiem i wymyślnymi pralinami, które zdrożały średnio o przeszło 12 proc. w skali rocznej.

Czytaj więcej

AleksandraPtak-Iglewska: Nieodkryty potencjał mogłyby mieć wycieczki krajoznawcze PTTK dla singli.
Opinie
Jak znaleźć miłość w czasach samotności? Wyłączcie aplikacje randkowe

Mocno zdrożała także biżuteria w związku z radykalnymi wzrostami cen metali szlachetnych. Wedle danych największego portalu aukcyjnego w Polsce, zakochani już wydali z tego tytułu więcej niż rok temu – w kategorii „biżuteria dla kobiet” kupujący zapłacili bowiem przeciętnie 110 zł, co stanowi wzrost o ponad 5 proc. To jednak wciąż mniej od drastycznego wzrostu cen złota i srebra w ostatnim roku, co sugeruje, że panie mogą zostać obdarowane skromniejszą biżuterią.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Dane Gospodarcze Inflacja Kultura popkultura Walentynki
Kim jest założyciel sieci handlowej Dino? Tomasz Biernacki to jeden z najbogatszych Polaków
Handel
Tajemniczy miliarder. Kim jest właściciel sieci Dino?
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Znów problemy z KSeF. Tym razem grożą nam puste półki sklepowe
Handel
Znów problemy z KSeF. Tym razem grożą nam puste półki sklepowe
Coraz więcej użytkowników Vinted w Polsce zgłasza blokady swoich kont
Handel
Masowe blokady na Vinted. Dlaczego użytkownicy tracą dostęp do kont?
W Tłusty Czwartek sklepy tradycyjnie konkurują między sobą cenami pączków
Handel
Ile zapłacimy za pączki w popularnych marketach? W tych dwóch sklepach najtaniej
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama