Masowe blokady na Vinted. Dlaczego użytkownicy tracą dostęp do kont?

Vinted blokuje coraz więcej kont swoich użytkowników, którzy informują o problemach na grupach poświęconych sprzedaży za pośrednictwem tej znanej platformy. Powodem blokady jest nieprzestrzeganie jednego z punktów regulaminu. O sprawie pisze serwis wyborcza.biz.

Publikacja: 13.02.2026 15:10

Coraz więcej użytkowników Vinted w Polsce zgłasza blokady swoich kont

Foto: Ana Belen Garcia / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego użytkownicy Vinted tracą dostęp do swoich kont?
  • W jakich sytuacjach Vinted może zablokować konto użytkownika?
  • Jakie działania na Vinted mogą być uznane za działalność komercyjną?
  • Jakie teorie użytkowników tłumaczą rosnącą liczbę blokad kont na Vinted?
  • Jakie kroki można podjąć, gdy konto na Vinted zostanie zablokowane?

Vinted to popularna platforma sprzedażowa działająca w wielu krajach, w tym także w Polsce. Za jej pośrednictwem użytkownicy mogą sprzedawać przede wszystkim używane ubrania, obuwie i akcesoria, a także szereg innych przedmiotów, takich jak m.in. zabawki, książki, płyty czy elektronikę.

Kiedy Vinted może zablokować konto?

Problem z masową blokadą kont na Vinted pojawił się pod koniec stycznia, a w lutym jeszcze się nasilił. Komunikat „Twoje konto zostało zablokowane” pojawia się u coraz większej liczby użytkowników platformy. Niektórzy, jak podaje wyborcza.biz, informują o usuwaniu przez Vinted nawet kilkudziesięciu ogłoszeń, a inni o nagłej, kilkudniowej – a czasami całkowitej – blokadzie konta.

Powodem, jak informuje Vinted, jest łamanie punktu regulaminu dotyczącego zakazu sprzedaży komercyjnej.

– Zgodnie z naszymi zasadami katalogu, sprzedaż komercyjna nie jest dozwolona na Vinted. W związku z tym w przypadku wykrycia działalności komercyjnej prowadzonej przez użytkowników Vinted możemy ukrywać lub usuwać oferty oraz blokować konta – przyznaje Magdalena Szlaz z działu PR Vinted, cytowana przez serwis wyborcza.biz.

Kiedy sprzedaż na Vinted może zostać uznana za komercyjną?

Vinted to w założeniu platforma służąca do sprzedaży używanych przedmiotów, które dzięki temu mają otrzymać szansę na nowe życie. Tym samym zasadniczo nie jest przeznaczona do sprzedaży komercyjnej.

Ta możliwa jest tylko, jak wynika z informacji znajdujących się w Centrum Pomocy Vinted, dla sprzedawców korzystających z konta Pro. To jednak nie jest dostępne dla użytkowników w Polsce, a jedynie w takich krajach jak Holandia, Francja, Włochy, Luksemburg, Belgia, Portugalia, Hiszpania i Wielka Brytania.

„Jeśli posiadasz standardowe konto Vinted, ale wykryjemy na nim działalność komercyjną, możemy być zmuszeni do ukrycia lub usunięcia Twoich ogłoszeń i zablokowania konta” – informuje platforma we wspomnianym Centrum Pomocy. Podaje tam również przykładowe sytuacje, które mogą prowadzić do uznania, że użytkownik prowadzi działalność komercyjną:

  • reprezentowanie firmy lub sprzedaż w imieniu firmy,
  • sprzedaż dla zysku komercyjnego,
  • sprzedaż podobnych przedmiotów w kilku wariantach rozmiarowych lub kolorystycznych,
  • sprzedaż przedmiotów jako projektant lub wytwórca,
  • oferowanie usług,
  • korzystanie z profesjonalnych zdjęć produktowych.

Dlaczego Vinted blokuje konta? Użytkownicy mają kilka teorii

Do usuwania ogłoszeń lub blokad kont przez Vinted mogą – według części osób, których opinie przywołuje wyborcza.biz – przyczyniać się sami użytkownicy. Niektórzy mają zgłaszać konta innych powodowani zawiścią lub zazdrością.

Zdaniem innych przyczyną rosnącej liczby blokad kont mogą być jednak coraz bardziej zaawansowane algorytmy AI, które stosuje Vinted w celu wykrywania użytkowników łamiących regulamin.

Pojawiają się także głosy mówiące o tym, że zwiększona liczba zablokowanych kont to efekt dyrektywy DAC7, zgodnie z którą od 2024 r. platformy sprzedażowe mają obowiązek przekazywania do fiskusa informacji o użytkownikach, którzy w ciągu roku sprzedali minimum 30 przedmiotów lub zarobili powyżej 2000 euro. Teorii tej zaprzecza jednak w rozmowie z serwisem wyborcza.biz Magdalena Szlaz z Vinted:

– Zasady dotyczące sprzedaży komercyjnej obowiązywały już przed wdrożeniem dyrektywy DAC7. Osiągnięcie progów DAC7 nie oznacza automatycznie, że użytkownik Vinted prowadzi sprzedaż komercyjną.

Zablokowanie konta na Vinted: Co zrobić?

W przypadku usunięcia ogłoszenia lub zablokowania konta na Vinted użytkownik ma prawo do odwołania się od tej decyzji, wynika z informacji zawartych w Centrum Pomocy. Link do złożenia odwołania znaleźć może w wiadomości na swoim koncie lub w poczcie e-mail. W odwołaniu powinien przedstawić swoje stanowisko wraz z wszelkimi dowodami na jego poparcie. Na złożenie odwołania ma 6 miesięcy.

Jeśli decyzja Vinted okaże się dla użytkownika niezadowalająca, może on szukać alternatywnego rozwiązania. Może więc zwrócić się ze sprawą do organu pozasądowego rozstrzygania sporów lub wnieść sprawę do sądu krajowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

