Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego użytkownicy Vinted tracą dostęp do swoich kont?

W jakich sytuacjach Vinted może zablokować konto użytkownika?

Jakie działania na Vinted mogą być uznane za działalność komercyjną?

Jakie teorie użytkowników tłumaczą rosnącą liczbę blokad kont na Vinted?

Jakie kroki można podjąć, gdy konto na Vinted zostanie zablokowane?

Vinted to popularna platforma sprzedażowa działająca w wielu krajach, w tym także w Polsce. Za jej pośrednictwem użytkownicy mogą sprzedawać przede wszystkim używane ubrania, obuwie i akcesoria, a także szereg innych przedmiotów, takich jak m.in. zabawki, książki, płyty czy elektronikę.

Kiedy Vinted może zablokować konto?

Problem z masową blokadą kont na Vinted pojawił się pod koniec stycznia, a w lutym jeszcze się nasilił. Komunikat „Twoje konto zostało zablokowane” pojawia się u coraz większej liczby użytkowników platformy. Niektórzy, jak podaje wyborcza.biz, informują o usuwaniu przez Vinted nawet kilkudziesięciu ogłoszeń, a inni o nagłej, kilkudniowej – a czasami całkowitej – blokadzie konta.

Powodem, jak informuje Vinted, jest łamanie punktu regulaminu dotyczącego zakazu sprzedaży komercyjnej.

– Zgodnie z naszymi zasadami katalogu, sprzedaż komercyjna nie jest dozwolona na Vinted. W związku z tym w przypadku wykrycia działalności komercyjnej prowadzonej przez użytkowników Vinted możemy ukrywać lub usuwać oferty oraz blokować konta – przyznaje Magdalena Szlaz z działu PR Vinted, cytowana przez serwis wyborcza.biz.