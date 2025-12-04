Premier ociepla wizerunek rządu w obszarze zdrowia. Prezydent odpuszcza weto

– Ja nie mówię, że jest dobrze, bo wiem, że naszym zadaniem jest (…) namysł i – później – jak najszybsze decyzje, co zrobić, żeby nie było poczucia zapaści w jakichś miejscach – powiedział premier.

Narrację o wzroście nakładów na ochronę zdrowia przyjął też Andrzej Domański. Zwrócił przy tym uwagę na wzrost wydatków na zdrowie względem wskaźnika PKB. Ani premier, ani minister finansów nie dodali jednak, że wzrost wydatków na zdrowie wynika po części z tzw. ustawy 7 proc. PKB, która przewiduje, że minimalne nakłady na ochronę zdrowia nie mogą być niższe niż określony w przepisach odsetek PKB. Począwszy od 2027 r. ma to być 7 proc. produktu krajowego brutto, w 2026 r. – 6,8 proc. PKB, a w 2025 r. – 6,5 proc. PKB. Oznacza to, że 248 mld zł, które przewidziano na zdrowie w przyszłorocznym budżecie to niemal ustawowe minimum. Zważywszy, że obliczenia – zgodnie z przepisami – odnoszą się do poziomu PKB sprzed dwóch lat, czyli z 2024 r., to nakłady na zdrowie w 2026 r. są wynikiem iloczynu 3,64 bln zł i 6,8 proc., a to daje kwotę w wysokości 247,5 mld zł.

Podczas swojego wystąpienia minister finansów zwrócił też uwagę na wzrost poboru składki zdrowotnej w ostatnich latach. – W 2023 r. było to 141 mld zł, w 2025 – 173 mld zł, a szacujemy, że w 2026 r. będzie to 184 mld zł – powiedział Domański. W tym kontekście warto wskazać, że w ubiegłym roku wpływy ze składki zdrowotnej były niższe o 0,54 proc. niż pierwotnie szacowano, a w pierwszych trzech kwartałach tego roku okazały się mniejsze od prognozowanej kwoty o 3,5 mld zł. Ostatni kwartał roku to zwykle największy spływ składki zdrowotnej, co oznacza, że luka między prognozą a pieniędzmi w kasie może zostać wyrównana. Nie zmienia to jednak tego, że wpływy ze składki nie nadążają za wzrostem potrzeb zdrowotnych Polaków. Zgodnie z planem finansowym NFZ na 2026 r. składka zdrowotna stanowi ok. 84,3 proc. budżetu NFZ, przewidzianego wstępnie na 217 mld zł, a dotacja z budżetu państwa to już ok. 12 proc.

Premier złożył jednak jasną zapowiedź, że nie będzie podwyżki składki zdrowotnej.

Donald Tusk: Nie planujemy podniesienia składki zdrowotnej

– Nawet gdybym miał taki pomysł, żeby podnieść składkę zdrowotną, to bym tego nie przeprowadził – przyznał szef rządu. Jak dodał, nie ma takiej możliwości w tym i przyszłym roku. – I domyślcie się dlaczego, ale ja dałem słowo, że nie będę nikogo zaczepiał politycznie – uzupełnił.