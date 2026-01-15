Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są plany przejęcia lotniska w Modlinie przez Polskie Porty Lotnicze?

Jakie są przewidywane zmiany tempa wzrostu na Lotnisku Chopina w Warszawie?

Jak Polskie Porty Lotnicze planują zwiększyć liczbę pasażerów do 2032 roku?

Jak wygląda nowa Strategia Zintegrowana Polskich Portów Lotniczych na lata 2025-2035?

Jakie są źródła przychodów i strategia finansowa PPL?

Jakie są potencjalne korzyści z inwestycji w lotnisko w Modlinie?

– PPL jest jedną z firm, którym w 2025 r. udało się zrealizować wszystko, co zaplanowano. Przy jednoczesnych ograniczeniach, w jakich funkcjonują. Zgodnie z harmonogramem idą także przygotowania do projektu Port Polska.Lotnisko, w którym PPL jest inwestorem strategicznym z planami objęcia 100 proc. udziałów w tym przedsięwzięciu. Oczywiście PPL jeszcze nie może się porównywać z takimi gigantami jak Orlen czy KGHM, ale rozwój tej firmy jest imponujący – ocenił Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego podczas prezentacji wyników i strategii PPL.

Reklama Reklama

Rekord Lotniska Chopina

Rok 2025 stołeczny port zamknął rekordową liczbą prawie 24,1 mln pasażerów. To o ponad 13 proc. więcej, niż w 2024 r. – Historycznie najwyższe są także wyniki cargo. W całym 2025 r. lotnisko obsłużyło ponad 137 tys. ton cargo, co oznacza wzrost o 17 proc. rok do roku i jest to nowy historyczny rekord – mówił w czwartek Łukasz Chaberski, prezes PPL.

To będzie jednak ostatni rok tak szybkiego wzrostu. Na kolejne lata PPL zapowiada zmniejszenie tempa do 6-7 proc., które zresztą i tak będzie imponujące w porównaniu z wynikami innych lotnisk europejskich.