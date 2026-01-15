Aktualizacja: 15.01.2026 19:06 Publikacja: 15.01.2026 17:54
– PPL jest jedną z firm, którym w 2025 r. udało się zrealizować wszystko, co zaplanowano. Przy jednoczesnych ograniczeniach, w jakich funkcjonują. Zgodnie z harmonogramem idą także przygotowania do projektu Port Polska.Lotnisko, w którym PPL jest inwestorem strategicznym z planami objęcia 100 proc. udziałów w tym przedsięwzięciu. Oczywiście PPL jeszcze nie może się porównywać z takimi gigantami jak Orlen czy KGHM, ale rozwój tej firmy jest imponujący – ocenił Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego podczas prezentacji wyników i strategii PPL.
Rok 2025 stołeczny port zamknął rekordową liczbą prawie 24,1 mln pasażerów. To o ponad 13 proc. więcej, niż w 2024 r. – Historycznie najwyższe są także wyniki cargo. W całym 2025 r. lotnisko obsłużyło ponad 137 tys. ton cargo, co oznacza wzrost o 17 proc. rok do roku i jest to nowy historyczny rekord – mówił w czwartek Łukasz Chaberski, prezes PPL.
To będzie jednak ostatni rok tak szybkiego wzrostu. Na kolejne lata PPL zapowiada zmniejszenie tempa do 6-7 proc., które zresztą i tak będzie imponujące w porównaniu z wynikami innych lotnisk europejskich.
Wymusza to konieczność inwestowania. Z jednej strony powodem są plany „dowiezienia” przynajmniej 30 mln pasażerów w 2032 r., kiedy ruszy nowe lotnisko w Baranowie, a z drugiej zaniechania z przeszłości, kiedy uważano, że w stołeczny port inwestować nie warto.
– Podpisaliśmy umowę z projektantem terminalu oraz na nowe skanery 3D, zakończyliśmy postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla budowy parkingu wielopoziomowego i dworca autobusowego. Już w tym roku odbierzemy nową płytę postojową PPS15 – mówił Łukasz Chaberski.
– Przyjęliśmy Strategię Zintegrowaną na lata 2025–2035, która wyznacza cele biznesowe, łącząc je z dbałością o najwyższe standardy obsługi. Budujemy nowoczesną grupę lotniskową, opartą na zrównoważonym rozwoju, zaawansowanych technologiach i cyfrowym bezpieczeństwie. Wszystkie te kompetencje oraz pracowników PPL, zamierzamy przenieść i wdrożyć w przyszłym Porcie Polska – podkreślał Adam Sanocki, członek zarządu PPL S.A. ds. strategii i marketingu.
Przeprowadzono także rebranding Lotniska Chopina, wprowadzając czytelną identyfikację wizualną w kluczowych punktach terminala. – To znacząco poprawiło doświadczenia pasażerów – zapewnił Adam Sanocki.
W tej strategii zakłada się, że przychody PPL będą pochodziły po połowie z działalności związanej ściśle z lotnictwem i pozostałej. Stabilna sytuacja finansowa portu pozwala na konsekwentną realizację planów inwestycyjnych i rozwój funkcji przesiadkowej.
– Wypracowane na Lotnisku Chopina przychody na poziomie 1,77 mld zł potwierdzają naszą efektywność operacyjną i handlową. Ten solidny wynik finansowy daje nam niezbędną stabilność, by – we współpracy z narodowym przewoźnikiem – budować silny hub przesiadkowy jeszcze przed otwarciem CPK. Dzięki temu nie tylko optymalizujemy obecną siatkę połączeń, ale też zabezpieczamy potencjał pod przyszły centralny port, gwarantując płynne przeniesienie ruchu w momencie jego uruchomienia – powiedział Marcin Danił, członek zarządu PPL ds. handlowych i sprzedaży.
Jako inwestor strategiczny w projekcie Port Polska.Lotnisko PPL wyda 4,6 mld zł ze środków własnych. Ale plany inwestycyjne sięgają dalej: ku przejęciu wszystkich mazowieckich lotnisk.
– Wiem, że lotnisko w Radomiu, które w 2025 r. odnotowało 42 mln zł straty, pozostaje dla PPL obciążeniem. Ale moim zdaniem temu portowi jeszcze trzeba dać czas. Wszystko wygląda na to, że już latem 2025 będzie tam więcej połączeń. Tam jest świetna infrastruktura, więc podstawy do budowy ruchu jak najbardziej są. Ale na Mazowszu jeszcze jest lotnisko w Modlinie, na którym w 2025 r. odprawiło się 1,75 mln pasażerów. Ryanair ma tam wielkie plany. Pojawił się Wizz Air ze sporą siatką. Jest także Air Arabia. To lotnisko ma potencjał do odprawiania po 6-7 mln pasażerów rocznie. Ale do tego potrzebne są inwestycje. Stąd pomysł, żeby PPL stał się tam większościowym udziałowcem z 50,1 proc. plus jedna akcja – ujawnił Maciej Lasek.
Dzisiaj w Modlinie jest 3 akcjonariuszy – oprócz PPL także Agencja Mienia Wojskowego i samorząd mazowiecki. – Najrozsądniej byłoby, gdyby PPL przejął akcje Agencji Mienia Wojskowego. Mielibyśmy do zaoferowania udziały w innym lotnisku, w którym PPL jest akcjonariuszem. A są przecież takie porty, z których wojsko korzysta. Mogłoby więc dojść do wymiany. Bez większościowego pakietu akcji PPL nie może tam inwestować – mówił Lasek.
Jak jednak przyznał, rozmowy w tej sprawie, które początkowo szły bardzo dobrze, stanęły w miejscu. – Ale to nie znaczy, że takie rozwiązanie nie jest możliwe. Jesteśmy optymistami, a Modlin bardzo by na tym zyskał –zapewnił wiceminister Lasek.
