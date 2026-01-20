Aktualizacja: 21.01.2026 00:47 Publikacja: 20.01.2026 23:40
Foto: X/@DariuszKlimczak
Do zdarzenia doszło około godziny 21.00. W pociągu znajdowało się 20 pasażerów.
O wypadku poinformował w mediach społecznościowych minister infrastruktury Dariusz Klimczak. „Według informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe po godz. 21:00 na szlaku Miechów–Słomniki (linia kolejowa Warszawa – Kraków) doszło do wykolejenia części składu pociągu Polregio” — czytamy we wpisie opublikowanym przez polityka w serwisie X. Jak dodał Klimczak, pociągiem podróżowało około 20 osób. Polityk podkreślił również, że nikomu nic się nie stało.
Minister zaznaczył, że w wprowadzoneprowadzone zostały zmiany w komunikacji – pociągi dalekobieżne kierowane są zmienionymi trasami. PR wprowadzają także zastępczą komunikację autobusową. „Powiadomione zostały już odpowiednie służby w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia” — wskazał Dariusz Klimczak.
W związku z sytuacją wstrzymano ruch pociągów na odcinku Miechów–Słomniki. Na miejscu zdarzenia jest osiem zastępów straży pożarnej oraz komisja, która ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
W rozmowie z PAP rzecznik prasowy małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej Hubert Ciepły powiedział, że „pociąg spadł z szyn i przechylił się”. Dodał też, że wszyscy pasażerowie pozostają wewnątrz pociągu, ze względu na niską temperaturę.
Obrażeń nie odniósł żaden z podróżnych ani pracowników obsługi. Pasażerom zapewniona została możliwość kontynuowania podróży zastępczą komunikacją autobusową.
Źródło: rp.pl
