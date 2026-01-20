Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

W Małopolsce wykoleił się pociąg. Komisja wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Na trasie Miechów-Słomniki doszło do wykolejenia części składu pociągu Polregio. Na miejscu pracują służby i komisja wyjaśniająca przyczyny zdarzenia.

Publikacja: 20.01.2026 23:40

W Małopolsce wykoleił się pociąg. Komisja wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Foto: X/@DariuszKlimczak

Ada Michalak

Do zdarzenia doszło około godziny 21.00. W pociągu znajdowało się 20 pasażerów.

Czytaj więcej

Członkowie hiszpańskiej Gwardii Cywilnej i zespołu operatora kolejowego Adif stoją przy wraku pociąg
Wypadki
Katastrofa pociągów w pobliżu Adamuz w Hiszpanii. Śledczy mają nowy ślad

Incydent na trasie Miechów–Słomniki. Wykoleił się pociąg 

O wypadku poinformował w mediach społecznościowych minister infrastruktury Dariusz Klimczak. „Według informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe po godz. 21:00 na szlaku Miechów–Słomniki (linia kolejowa Warszawa – Kraków) doszło do wykolejenia części składu pociągu Polregio” — czytamy we wpisie opublikowanym przez polityka w serwisie X. Jak dodał Klimczak, pociągiem podróżowało około 20 osób. Polityk podkreślił również, że nikomu nic się nie stało.

Minister zaznaczył, że w wprowadzoneprowadzone zostały zmiany w komunikacji – pociągi dalekobieżne kierowane są zmienionymi trasami. PR wprowadzają także zastępczą komunikację autobusową. „Powiadomione zostały już odpowiednie służby w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia” — wskazał Dariusz Klimczak.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

W wyniku odczepienia i pozostawienia wagonu mogło dojść do katastrofy. Na zdjęciu ilustracyjnym: usu
Przestępczość
Sabotaż na kolei. Porzucony wagon w Katowicach, „o włos od katastrofy na nieprawdopodobną skalę”

Na miejscu zdarzenia pracuje komisja. Wyjaśni okoliczności zdarzenia.

W związku z sytuacją wstrzymano ruch pociągów na odcinku Miechów–Słomniki. Na miejscu zdarzenia jest osiem zastępów straży pożarnej oraz komisja, która ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

W rozmowie z PAP rzecznik prasowy małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej Hubert Ciepły powiedział, że „pociąg spadł z szyn i przechylił się”. Dodał też, że wszyscy pasażerowie pozostają wewnątrz pociągu, ze względu na niską temperaturę.

Obrażeń nie odniósł żaden z podróżnych ani pracowników obsługi. Pasażerom zapewniona została możliwość kontynuowania podróży zastępczą komunikacją autobusową. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Wypadki Społeczeństwo
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Karambol w Przewodowicach na trasie S8
Wypadki
Tegoroczne święta tragiczniejsze niż w ubiegłym roku. Policja podała statystyki
Największe ryzyko wypadków przy pracy wystąpiło w sekcji przetwórstwo przemysłowe
Wypadki
Wypadki przy pracy na Mazowszu. W których branżach było ich najwięcej?
Na miejscu wypadku pracują już służby ratunkowe i porządkowe
Warszawa
Wypadek w centrum Warszawy. Zderzenie autobusu i dwóch tramwajów
Boja sygnalizacyjna w miejscu katastrofy promu „Jan Heweliusz”.
Wypadki
Tomasz Krzyżak: Jak z Szymonem Hołownią badaliśmy wrak „Jana Heweliusza”
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama