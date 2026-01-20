Do zdarzenia doszło około godziny 21.00. W pociągu znajdowało się 20 pasażerów.

Incydent na trasie Miechów–Słomniki. Wykoleił się pociąg

O wypadku poinformował w mediach społecznościowych minister infrastruktury Dariusz Klimczak. „Według informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe po godz. 21:00 na szlaku Miechów–Słomniki (linia kolejowa Warszawa – Kraków) doszło do wykolejenia części składu pociągu Polregio” — czytamy we wpisie opublikowanym przez polityka w serwisie X. Jak dodał Klimczak, pociągiem podróżowało około 20 osób. Polityk podkreślił również, że nikomu nic się nie stało.

Minister zaznaczył, że w wprowadzoneprowadzone zostały zmiany w komunikacji – pociągi dalekobieżne kierowane są zmienionymi trasami. PR wprowadzają także zastępczą komunikację autobusową. „Powiadomione zostały już odpowiednie służby w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia” — wskazał Dariusz Klimczak.