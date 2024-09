– Tymczasem wydaje się, że ten budżetowy wysiłek pomocowy jest mitygowany przez stan finansów publicznych – ocenia Jankowiak. Przypomnijmy, że zarówno na ten, jak i na przyszły rok, w budżecie państwa zaplanowano rekordowo wysoki deficyt: to 184 mld zł w 2024 r. i aż 289 mld zł w 2025 r. Ten wzrost rok do roku to głównie efekt tzw. konsolidacji fiskalnej, ale i tak dziura w kasie państwa ma wynosić powyżej 5 proc. PKB. I to pomimo, że Komisja Europejska nałożyła na Polskę procedurę nadmiernego deficytu, z nakazem jego zbicia do 3 proc. PKB.

„Wszyscy zrzucamy się na te miliardy”

Marcin Zieliński, wiceprezes Fundacji FOR, ocenia z kolei, że zapowiedziana przez premiera Tuska kwota 23 mld zł to jednak dużo. – Dobrze mówi się o miliardach, ale proszę pamiętać, że to my wszyscy zrzucamy się na te miliardy jako obywatele – mówi nam Zieliński.

Zieliński wytyka, że już obecnie budżet na 2025 r. jest „rozpasany”, a dokładanie dodatkowych wydatków oznacza wzrost deficytu i długu, a w ślad za tym – również płaconych przez państwa odsetek za ten dług. – Już dziś niemal połowa deficytu, czyli tego, co rząd musi pożyczyć, bo nie starcza na bieżące potrzeby, wynika właśnie z lawinowo rosnących kosztów obsługi długu. Zawsze stałem na stanowisku, że politykom łatwo być hojnym za nie swoje pieniądze – podkreśla Zieliński.