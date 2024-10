Netflix przygotowuje drugi sezon serialu „1670”. Byliśmy na planie. Co już wiemy?

Bogaty w absurdalny humor i oryginalne środki wyrazu świat „1670” podbił serca widzów. Jego elementy na stałe weszły do języka, kultury – sięgają po nie zarówno fani serialu, politycy czy instytucje. „Efekt Netfliksa” dosięgnął również Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, gdzie odnaleźć można część serialowego świata, który ściąga największych fanów serialu z całej Polski.

– Cieszymy się, że słynna na całą Polskę Adamczycha z serialu „1670” Netfliksa przyciąga nowych odwiedzających do naszego Muzeum w Kolbuszowej – opowiada Katarzyna Dypa, dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. – Takie obiekty, jak Karczma u Żyda, kuźnia Macieja, dwór Jana Pawła – które wpisały się w krajobraz skansenu – są ogromną atrakcją dla największych miłośników serialu. Mamy wśród zwiedzających fanów z całej Polski, którzy przyjeżdżają całymi rodzinami albo np. po to, by zrobić sobie sesję ślubną. Oferujemy im oprowadzanie po skansenie uwzględniające lokacje z serialu. To wspaniały przykład, jak rozrywka, kultura i historia wspaniale się łączą na naszych terenach

Premiera drugiego sezonu serialu „1670” zaplanowana jest na 2025 rok.

Ivo Krankowski, producent kreatywny serialu:

Pierwszy zakochałem się w „1670”

– Odpowiedź na pytanie, kim jest producent kreatywny, zaczyna się od tego, że traf chciał, iż scenariusz „1670” znalazł mnie – mówi Ivo Krankowski, producent kreatywny serialu. – Wiedziałem, kiedy zadzwonić do zaprzyjaźnionego scenarzysty, gdy wszyscy pozamykani w domach gryźliśmy ściany podczas pierwszej fali pandemii. Zastanawiałem się, dla kogo ten ogólnie zły czas może okazać się dobry, bo wśród osób piszących pandemiczne zatrzymanie się wszystkiego mogło być okazją do skupienia się na wartościowym projekcie, zdejmowało bowiem presję dawnego codziennego wyścigu z czasem i konkurencją.



Z taką intencją scenarzyście Jakubowi Rużylle zadałem pytanie, co ma w szufladzie. Wysłał mi trzy scenariusze. Jeden z nich to był odcinek pilotażowy „1670”, a ja od pierwszego wejrzenia się w nim zakochałem. Z Jakubem zdarzyło mi się pracować już wcześniej, kiedy pisał mniejsze formy reżyserowane przeze mnie – reklamy oraz pewien projekt, który ostatecznie nie powstał, ale był z kolei moim przetarciem się z producentem Jankiem Kwiecińskim, przyjacielem z Akson Studio. Próbowaliśmy z nim zrobić late night show. Jakub był jednym ze scenarzystów w naszej ekipie. Zapamiętałem, że pisał wybitne żarty.

Jak widać, trzeba próbować, pokazywać.



– Każdy bowiem projekt, nawet jeśli nie wyjdzie, coś nam daje – mówi Ivo Krankowski. – W tym przypadku dał nam doświadczenie twórcze z Jakubem. Byłem więc już pewny, że „1670” jest wspaniałym scenariuszem, ma potencjał, ale miałem też świadomość, że jest trudny do zrealizowania, bo wymaga dokładności w przedstawieniu kostiumów i scenografii z epoki. Wiedziałem, że muszę odezwać się do kogoś, kto ma przetarte szlaki i robił już coś wcześniej z Netfliksem. Janek Kwiecińskim był właśnie taką osobą. Miał już na koncie pierwszy sezon „Sexify” oraz „W lesie dziś nie zaśnie nikt”. Po pierwszej lekturze „1670” zadzwonił do mnie i powiedział: „Masz rację, to jest genialne” i zaczęliśmy już razem rozwijać projekt, zapraszając do współpracy reżyserów Maćka Buchwalda i Kordiana Kądzielę. Potem jeszcze dwa lata zajęły nam przygotowania, tak że Netflix i z jego ramienia Kuba Razowski mogli dać nam zielone światło. Od tego czasu wszystko poszło bardzo szybko.



Producent kreatywny odpowiada również za spójność całej produkcji przy współpracy z dwoma reżyserami, którzy nie pracują w tym samym czasie na planie.

– Czytam pierwsze drafty scenariusza i przekazuję uwagi, a potem wspieram pracę obu reżyserów oraz postprodukcję, czyli przede wszystkim montaż. Muszę dodać, że w takim zespole to najwspanialsza praca na świecie.



Nie od początku było oczywiste, że będzie drugi sezon.



– Trzeba było zaczekać na odbiór pierwszego – mówi Ivo Krankowski. – Czekaliśmy jak na szpilkach, ale bardzo szybko poczuliśmy, że będzie dobrze.

Premiera odbyła się 13 grudnia 2023 r., a serial od początku wpisał się – również poprzez kostium, głównie sarmacki, choć Ciesław nosi europejski – w rozmowę o Polsce i nasze podziały.



– Tak, ale nadrzędną misją było zrobienie czegoś, co nie będzie dzielić, a potwierdzeniem tego jest to, że śmiejemy się ze wszystkich – mówi Krankowski. – Oczywiście ważny w odbiorze jest dystans do wartości i świętości, które budują zbiorową tożsamość.

Jakkolwiek by było, „1670” wpisał się w literaturę sarmacką i o sarmacji, a także obyczaje i język, którego używali potem Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz i Witold Gombrowicz.



– A my dzięki temu możemy się bardziej zastanawiać i zachwycać zarówno Mickiewiczem, jak i Gombrowiczem – oraz śmiać. Drugi sezon będzie „bardziej”: będzie szerzej, więcej – w scenografii, postaciach, tematach. Chcemy skorzystać z szansy, jaką jest oczekiwanie ogromnej publiczności na powrót do świata „1670”. O drugim sezonie myśleliśmy, zanim zapadła decyzja, że powstanie. To normalne, ale dzięki temu pisaliśmy bez presji. Myślę, że odbiorcy będą pozytywnie zaskoczeni.