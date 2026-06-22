W miejscowości Biały Dunajec (powiat tatrzański, województwo małopolskie) w poniedziałek w wyniku intensywnych opadów deszczu, które przerodziły się w powódź błyskawiczną, doszło do zalania ulic oraz znajdujących się przy nich budynków.

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Od południa w Małopolsce występują nawałnice, intensywne opady deszczu i gradu. Sytuacja była najgorsza w rejonie Białego Dunajca.

Intensywne opady, zalane ulice i posesje w Białym Dunajcu

Sytuację w komunikacie skierowanym do mieszkańców opisał wójt gminy Biały Dunajec Marcin Gandera, który zaapelował o zachowanie spokoju i szczególną ostrożność w związku z bardzo intensywnymi opadami deszczu oraz lokalnymi podtopieniami. „Sytuacja jest dynamiczna” – ocenił.

„W krótkim czasie spadła duża ilość wody, co może powodować gwałtowny spływ z wyżej położonych terenów, szybkie wezbrania potoków i rowów, zalewanie dróg, posesji, piwnic oraz problemy z drożnością przepustów” – relacjonował samorządowiec. Wójt Białego Dunajca zaapelował o zwrócenie uwagi na osoby starsze, samotne i sąsiadów, którzy mogą potrzebować pomocy, zgłaszanie miejsc niebezpiecznych, zatkanych przepustów, zalanych dróg i podtopień z podaniem dokładnej lokalizacji, a także o niezbliżanie się do wezbranych potoków, rowów i rzek oraz o nieprzechodzenie i nieprzejeżdżanie przez zalane odcinki dróg. Podkreślił, że „służby są w terenie, monitorują sytuację i reagują na zgłoszenia”.

Ruch wahadłowy na zakopiance

W związku z sytuacją na miejscu straż pożarna prowadzi intensywne działania. Strażacy wypompowują wodę, oczyszczają ulice, udrażniają dojazdy do posesji oraz usuwają przedmioty naniesione przez wodę, takie jak gałęzie czy kamienie, które stwarzają niebezpieczeństwo, zalegając na drogach.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Kościelisko poinformowali w mediach społecznościowych, że na terenie gminy Biały Dunajec, po przejściu burzy wraz z intensywnymi opadami deszczu, „trwają działania z udziałem licznych sił i środków z całego powiatu”.

Zalania po ulewie w Białym Dunajcu Foto: PAP/Grzegorz Momot

Na odcinku drogi krajowej nr 47 w Białym Dunajcu wprowadzono ruch wahadłowy po tym, jak strażacy przekierowali napływającą wodę na zakopiankę. Trwają prace nad odblokowaniem drogi.

Dla powiatu tatrzańskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie III przed burzami. Według prognozy IMGW, w Małopolsce mogą wystąpić opady do 35 mm, a punktowo ok. 100 mm, zaś w czasie burz porywy wiatru mogą sięgnąć 80 km/h.

Ostrzeżenie przed burzami i alert RCB

Instytut prognozował, że w omawianym rejonie burze najbardziej aktywne będą w godzinach popołudniowych, a ich gwałtowność będzie zdecydowanie większa. „Największym zagrożeniem będą punktowe, ulewne opady deszczu, których sumy mogą osiągać 40–50 mm. W tym rejonie istnieje również ryzyko silniejszych porywów wiatru, na ogół do 75 km/h. Istnieje jednak możliwość formowania się wzdłuż frontu niewielkich, zwartych struktur w postaci linii szkwałowych, w których porywy wiatru mogą osiągać około 85 km/h. Lokalnie mogą występować również opady gradu o średnicy do 2–3 cm” – czytamy.

W związku z sytuacją wystosowano także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. „Uwaga! Dziś (22.06) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Możliwe przerwy w dostawie prądu” – brzmi komunikat. Alert RCB rozesłano do odbiorców w powiatach limanowskim, myślenickim, nowosądeckim, nowotarskim, tatrzańskim i Nowym Sączu.

Do usuwania zalań w Białym Dunajcu skierowano znaczne siły straży pożarnej Foto: PAP/Grzegorz Momot

Ostrzeżenie przed burzami, silnym wiatrem, intensywnymi opadami oraz możliwymi podtopieniami wysłano także do odbiorców w 14 powiatach w województwach małopolskim, śląskim i świętokrzyskim.