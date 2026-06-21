Zgłoszenie o pożarze w fabryce aerozoli w miejscowości Charnowo (gmina Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie) straż pożarna otrzymała w niedzielę przed godz. 13.00.

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Nad obiektem unosiły się kłęby gęstego, czarnego dymu, które były widoczne z dużej odległości. Na miejsce skierowano liczne siły i środki. W godzinach popołudniowych na miejscu pracowało ponad 60 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pożar zakładu produkującego aerozole w Charnowie

Jak podaje Radio Gdańsk – powołując się na świadków zdarzenia – ogień objął dach budynku. Z dachu spadać mają jego elementy – jest więc obawa, iż pożar się rozprzestrzeni.

Działania strażaków są utrudnione ze względu na wysoką temperaturę oraz charakter materiałów znajdujących się na terenie zakładu. Obiekt, w którym doszło do pożaru, zajmuje się produkcją aerozoli, co dodatkowo komplikuje prowadzenie akcji gaśniczej.

Służby nie przekazały dotąd informacji o przyczynie pojawienia się ognia.

Policja ewakuuje mieszkańców z okolicy

W związku z pożarem policja prowadzi ewakuację okolicznych mieszkańców. Ma to związek z zagrożeniem wynikającym z pożaru, dymu unoszącego się nad miejscem zdarzenia oraz występowaniem w powietrzu szkodliwych substancji.

Lokalne władze wydały komunikat, w którym apelują do mieszkańców. „W związku z pożarem w Charnowie oraz możliwością występowania w powietrzu szkodliwych substancji, prosimy o pozostanie w domach i ograniczenie wychodzenia na zewnątrz do niezbędnego minimum. Zalecamy zamknięcie okien i drzwi oraz wyłączenie wentylacji mechanicznej” - zaznaczył Rafał Konon, wójt gminy Ustka.

Według informacji przekazanych przez służby na ten moment nie ma doniesień o osobach poszkodowanych.

Akcja straży pożarnej i policji w Charnowie trwa.