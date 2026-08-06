Osoby ubiegające się o azyl przybywają do ośrodka dla azylantów w Åtvidaberg, fot. ilustracyjna z 6 czerwca 2014 r.
„Możemy przyjąć więcej uchodźców niż obecnie. Istnieje unijny system, który to reguluje. Możemy również zwiększyć liczbę uchodźców kwotowych” – powiedział Hellden w wywiadzie dla Szwedzkiego Radia.
Według publicznego nadawcy, gdyby unijny mechanizm solidarnościowy został uruchomiony i zaakceptowany przez rząd w Sztokholmie, Szwecja musiałaby przyjąć 15 tys. imigrantów. W 2025 r, do Urzędu Migracyjnego wpłynęło 6,7 tys. wniosków o azyl, najmniej od 40 lat. Obecnie Szwecja przyjmuje rocznie 900 uchodźców kwotowych, wobec kilku tysięcy, jakie były co roku przyjmowane w latach poprzednich.
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Inne zapowiedziane przez Helldena kroki w przypadku wygrania wyborów to wycofanie wniosku do UE o dofinansowanie budowy elektrowni jądrowej, a także podwyżki cen paliw. Według polityka inwestycja w atom jest „marnotrawieniem publicznych pieniędzy”, a ceny paliw muszą wzrosnąć z powodów klimatycznych. Obecny rząd obniżył podatek od benzyny i ropy, a także zmniejszył domieszkę droższych roślinnych biokomponentów.
Hellden wyraził również sprzeciw wobec polityki obecnego rządu, polegającej na budowie więzień dla popełniających przestępstwa nastolatków.
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