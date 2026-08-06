Szef polskiego rządu Donald Tusk opublikował w serwisie X materiał wideo ze spotkania z hollywoodzkim aktorem i reżyserem Jessem Eisenbergiem. Do krótkiej rozmowy obu mężczyzn doszło podczas wizyty artysty w Gdańsku, gdzie realizuje on zdjęcia do nowej reklamy.

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Donald Tusk wręczył upominek Jesse Eisenbergowi

Premier przekazał filmowcowi sportową koszulkę w barwach narodowych, wzorowaną na strojach polskich piłkarzy, z umieszczonym na plecach nazwiskiem aktora oraz godłem państwowym.

– Mam dla ciebie mały upominek. Jesteś teraz naszym obywatelem – mówił Donald Tusk na udostępnionym wideo, nawiązując do faktu nadania Eisenbergowi polskiego obywatelstwa przez prezydenta Andrzeja Dudę w marcu 2025 r.. Szef rządu opatrzył wpis na platformie X komentarzem: „Polska ma nowego zawodnika”.

Eisenberg od razu założył koszulkę, wyrażając zaskoczenie oraz wdzięczność słowami wypowiedzianymi po polsku i angielsku: – Dziękuję bardzo. To bardzo miłe – podkreślił na nagraniu.

Donald Tusk odniósł się do twórczości Eisenberga

Premier zwrócił szczególną uwagę na komediodramat „Prawdziwy ból”, w którym Eisenberg wystąpił w podwójnej roli – reżysera oraz odtwórcy głównej postaci. W rozmowie szef rządu wyznał, że uwielbia ten film, wskazując bezpośrednio na wybrane fragmenty dzieła. Jak zaznaczył Tusk na nagraniu, szczególną sympatią obdarzył scenę osadzoną w skałach w okolicach Krasnegostawu.

Produkcja opowiadająca o podróży dwóch kuzynów żydowskiego pochodzenia po Polsce w poszukiwaniu swoich korzeni zyskała międzynarodowe uznanie branżowe. Wcielający się w jedną z ról Kieran Culkin został za ten występ nagrodzony Oscarem w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. Sama postać Eisenberga jest również dobrze znana publiczności z roli twórcy Facebooka, Marka Zuckerberga, w głośnej produkcji „The Social Network”.

Osobiste relacje Jesse Eisenberga z Polską

Twórca wielokrotnie zaznaczał w przestrzeni publicznej swoje pochodzenie. Przodkowie aktora emigrowali do Stanów Zjednoczonych z terenów Polski oraz Ukrainy, a rodzina ze strony jego matki i ojca zamieszkiwała dawniej w Lublinie oraz Krasnymstawie. Z kolei linia rodowa jego żony, Anny Strout, wywodzi się z Łodzi.

W publikowanych dotychczas wywiadach Eisenberg nie ukrywał, że zgłębianie wiedzy o kraju przodków było dla niego sposobem na odnalezienie własnej tożsamości. Jak wyznał w programie „Dzień Dobry TVN”, intensywne zainteresowanie Polską wynikało z potrzeby budowy więzi z własną historią rodzinną, co ostatecznie doprowadziło go do formalnego ubiegania się o przyznanie polskiego paszportu.