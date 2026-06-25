AżTak Festiwal, organizowany przez Fundację Sfera Harmonii i prowadzony przez Hashtag Ensemble, przez pięć lat wypracował sobie pozycję jednego z najciekawszych wydarzeń poświęconych muzyce współczesnej w stolicy. Tegoroczna odsłona koncentruje się nad zjawiskiem obsesji, które od wieków inspiruje artystów, napędza sztukę, ale może też prowadzić do wyczerpania.

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Kuratorzy festiwalu – Wojciech Błażejczyk, Aleksandra Demowska-Madejska, Lilianna Krych i Marta Piórkowska – budują program wokół psychologicznego cyklu: impulsu, amoku i wyczerpania. Te trzy etapy wyznaczają strukturę całego wydarzenia.

Pierwsza część festiwalu, zatytułowana „Impuls”, rozpocznie się 25 czerwca na warszawskiej Ochocie. W przestrzeniach Hashtag Lab, B383 i Stroboskop Art Space publiczność będzie mogła uczestniczyć w koncertach, performansach i wydarzeniach z pogranicza sztuk wizualnych i muzyki eksperymentalnej.

Zaplanowane są premiery nowych utworów. W programie znalazły się kompozycje m.in. ukraińskiej kompozytorki Asmati Chibalashvili, Tomasza Prasquala oraz wspólne dzieło Tymoteusza i Jacka Biesów wraz z Adamem Jędrysikiem. Obok nowości zabrzmią także utwory należące już do kanonu muzyki współczesnej autorstwa Fausta Romitellego, Juliusa Eastmana, Ricardo Eizirika czy Michela Dougherty’ego.

Połączenie sztuk

Festiwal nie ogranicza się do muzyki. Artysta wizualny Mat Kubaj przygotował wystawę „Pokoje obsesji”, której elektroniczną warstwę dźwiękową stworzyła Oktawia Pączkowska. Widzowie zobaczą także performans „Bluszcz”, realizowany z udziałem muzyków grających na żywo z dachu Hashtag Labu. Z kolei w Stroboskop Art Space zaprezentowana zostanie audiowizualna instalacja Aleksandry Ołdak „White Noise for Burnout”, poświęcona zjawisku wypalenia.

Kulminacją pierwszego weekendu będzie sobotni „Amok” – dzień koncertów, wystaw i projekcji filmu „Bloody Daughter” Stéphanie Argerich. Organizatorzy nie zapominają również o najmłodszych odbiorcach. W ramach cyklu ĄsąBąble odbędą się koncert i warsztaty rodzinne „Ćmy i my” łączące muzykę z edukacją przyrodniczą.

Od minimalizmu po operę

Drugą część festiwalu zatytułowano „Wyczerpanie”. Jej centralnym wydarzeniem będzie światowa premiera zamówionej przez Hashtag Ensemble miniopery Tomasza Prasquala „only Love can break your Heart”, przygotowanej we współpracy z TR Warszawa i Warszawskim Towarzystwem Scenicznym.

Spektakl zostanie zaprezentowany publiczności 3 i 4 lipca w TR Warszawa. W obsadzie znaleźli się aktorzy Justyna Wasilewska i Mateusz Górski, śpiewacy Justyna Rapacz i Michał Sławecki oraz wiolonczeliści Bartosz Koziak i Dominik Płociński. Opera dotyka doświadczenia emocjonalnego wyczerpania wynikającego z niespełnionej miłości, pytając jednocześnie o współczesne formy intymności i relacji. Jak podkreśla kompozytor, opera „stawia w centrum doświadczenia osób marginalizowanych i proponuje teatr muzyczny jako przestrzeń ponownego przemyślenia intymności, głosu i relacji poza utrwalonymi narracjami”.

Hashtag Ensemble od lat konsekwentnie rozwija model działalności, w którym muzyka współczesna spotyka się z teatrem, sztukami wizualnymi, performansem i edukacją. Piąta edycja AżTak Festiwalu pokazuje, że współczesna twórczość nie musi funkcjonować w zamkniętych instytucjach. Może wychodzić do odbiorców, zajmować nieoczywiste przestrzenie miasta i prowokować do refleksji nad zjawiskami, które dotyczą każdego.

Wstęp na większość wydarzeń jest bezpłatny. Bilety obowiązują jedynie na spektakle prezentowane w TR Warszawa. Liczba miejsc na poszczególne wydarzenia jest ograniczona.