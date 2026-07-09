Wśród ankietowanych największy odsetek wskazał Koalicję Obywatelską jako to ugrupowanie, na które oddaliby głos. KO uzyskałaby poparcie 31,3 proc. respondentów, ale oznacza to spadek poparcia aż o 2,8 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Reklama Reklama

Traci również drugie na podium Prawo i Sprawiedliwość, na które wskazało 22,8 proc. pytanych, mniej o 1,4 pkt. proc.

Na trzecim miejscu – Konfederacja, która z poparciem wyższym o 0,8 pkt. proc. uzyskałaby głosy 13,4 proc. respondentów.

Lewica przed partią Grzegorza Brauna

Na czwarte miejsce awansowała Nowa Lewica, która w poprzednim badaniu uzyskała taki sam wynik jak Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 7,5 proc. Poparcie dla Lewicy od tej pory wzrosło o 1,7 pkt. proc. i chce na nią głosować 9,2 proc. ankietowanych.

Partia Brauna też odnotowała wzrost poparcia, ale tylko o 0,5 pkt. proc. (do 8 proc.), co spowodowało jej spadek na 5. miejsce w sondażu.

Konfederacja Korony Polskiej jest jednocześnie ostatnim ugrupowaniem, które ulokowałoby swoich przedstawicieli w ławach przy Wiejskiej.

Partie z koalicji rządzącej wciąż pod progiem

Spośród partii, które nie dostałyby się do Sejmu, największe poparcie uzyskała Razem – oddałoby na nią głos 3 proc. pytanych (-0,2 pkt. proc.). Tuż za nią Polska 2050, wskazana przez 1,7 proc. respondentów (-0,1 pkt. proc.) oraz PSL, które zyskałoby głosy 1,6 proc. (-1,1 pkt. proc.) biorących udział w badaniu.

Inną partię wskazało 0,9 proc. pytanych, mniej o 0,5 pkt. proc., zaś niezdecydowanych było 8,1 proc. respondentów, więcej o 3,1 pkt. proc.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 6–8 lipca 2026 r. techniką mieszaną – wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) oraz wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) – na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków. Wyniki pokazują odpowiedzi 507 zdecydowanych wyborców.