Koalicja Obywatelska utrzymuje przewagę nad PiS, ale jednocześnie najwięcej traci
Wśród ankietowanych największy odsetek wskazał Koalicję Obywatelską jako to ugrupowanie, na które oddaliby głos. KO uzyskałaby poparcie 31,3 proc. respondentów, ale oznacza to spadek poparcia aż o 2,8 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania.
Traci również drugie na podium Prawo i Sprawiedliwość, na które wskazało 22,8 proc. pytanych, mniej o 1,4 pkt. proc.
Na trzecim miejscu – Konfederacja, która z poparciem wyższym o 0,8 pkt. proc. uzyskałaby głosy 13,4 proc. respondentów.
Na czwarte miejsce awansowała Nowa Lewica, która w poprzednim badaniu uzyskała taki sam wynik jak Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 7,5 proc. Poparcie dla Lewicy od tej pory wzrosło o 1,7 pkt. proc. i chce na nią głosować 9,2 proc. ankietowanych.
Partia Brauna też odnotowała wzrost poparcia, ale tylko o 0,5 pkt. proc. (do 8 proc.), co spowodowało jej spadek na 5. miejsce w sondażu.
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Konfederacja Korony Polskiej jest jednocześnie ostatnim ugrupowaniem, które ulokowałoby swoich przedstawicieli w ławach przy Wiejskiej.
Spośród partii, które nie dostałyby się do Sejmu, największe poparcie uzyskała Razem – oddałoby na nią głos 3 proc. pytanych (-0,2 pkt. proc.). Tuż za nią Polska 2050, wskazana przez 1,7 proc. respondentów (-0,1 pkt. proc.) oraz PSL, które zyskałoby głosy 1,6 proc. (-1,1 pkt. proc.) biorących udział w badaniu.
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Inną partię wskazało 0,9 proc. pytanych, mniej o 0,5 pkt. proc., zaś niezdecydowanych było 8,1 proc. respondentów, więcej o 3,1 pkt. proc.
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 6–8 lipca 2026 r. techniką mieszaną – wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) oraz wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) – na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków. Wyniki pokazują odpowiedzi 507 zdecydowanych wyborców.
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