„Wszystkie pociągi zatrzymano na stacjach” – przekazało we wtorek późnym wieczorem Deutsche Bahn. Sytuacja była skutkiem awarii systemu łączności cyfrowej o nazwie Kolejowa Sieć GSM (Global System ‌for ⁠Mobile Communication for Railways).

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Oparty na standardzie GSM system Kolejowa Sieć GSM stanowi główne narzędzie komunikacji między maszynistami a centrami sterowania ruchem.

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W całych Niemczech wstrzymano ruch pociągów. Powodem awaria

Agencja dpa podawała, że awaria dotyczyła całych Niemiec, zarówno pociągów dalekobieżnych, jak i regionalnych. Składy, które były w drodze, zatrzymywano na najbliższych stacjach.

„Nasi technicy pracują bez przerwy, by rozwiązać problem” – oświadczył rzecznik Deutsche Bahn.

Na tablicach informacyjnych na głównym dworcu w Monachium wyświetlono informację o awarii i apel do podróżnych o treści „Prosimy nie wsiadać” Foto: REUTERS/Christine Uyanik

Przewoźnik zadeklarował, że pasażerowie otrzymają bony na taksówki i hotele, a tam, gdzie będzie to możliwe, zapewniony zostanie transport zastępczy. „DB przeprasza pasażerów za zaistniałą sytuację” – głosi oświadczenie.

Wstrzymanie ruchu pociągów trwało około dwóch godzin

Już po północy zaczęły pojawiać się informacje, że pociągi ponownie zaczynają kursować. Prezes operatora niemieckich kolei Deutsche Bahn, Evelyn Palli poinformowała, że sytuacja wraca do normy. Awaria systemu łączności miała zatrzymać ruch wszystkich pociągów w kraju na czas ok. dwóch godzin.

W wywiadzie dla dziennika „Bild” Palli przekazała, że w obliczu trudności, które pojawiły się 23 czerwca po godz. 23, firma uruchomiła system alarmowy. Podkreśliła, że dzięki temu „udało się ustabilizować sytuację” i dodała, że trwa ustalanie przyczyny awarii.

W specjalnym komunikacie rzecznik DB zapewnił, że „usterka została usunięta, a usługi są stopniowo przywracane”. Nadal jednak nie podano szczegółów dotyczących zakłóceń ani ich możliwych przyczyn.

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Reporterzy dpa podróżujący pociągami DB potwierdzili informację o przywracaniu ruchu. Agencja poinformowała, że odrębne komunikaty tej treści wydały spółki DB Regio Mitte, która obsługuje głównie środkową i południowo-zachodnią część Niemiec, a także podmiejska kolej (S-Bahn) w Berlinie. DB Regio Mitte ostrzegło zarazem, że co najmniej do godz. 6.00 24 czerwca „należy liczyć się z dużymi opóźnieniami oraz doraźnymi odwołaniami pociągów”.

Agencja dpa podkreśliła, że awaria objęła zarówno połączenia dalekobieżne, jak i regionalne w całym kraju, a także S-Bahn, prywatne linie kolejowe oraz transport towarowy. Spółka Hochbahn w Hamburgu przekazała, że awaria nie miała wpływu na ruch metra w tym mieście.

W związku z awarią niemiecki Związek Prywatnych Kolei Towarowych zażądał gruntownego śledztwa w sprawie zakłóceń. Niemiecka agencja prasowa przytoczyła wypowiedź dyrektora zarządzającego Związku, Petera Westenbergera, który podkreślił, że sprawy nie powinien tłumaczyć wyłącznie raport DB, ale - jak podkreślił - „potrzebny jest lepszy monitoring i kontrola nad funkcjonowaniem infrastruktury kolejowej”.