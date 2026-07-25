To właśnie przypadek Mateusza Morawieckiego w PiS. Z tą tylko różnicą, że w partii prezesa Kaczyńskiego wszelakiego ptactwa cała moc; najwięcej tłustego drobiu i wróbli, ale wszyscy udają wrony. Bo tak chce prezes.
Jarosław Kaczyński nie chciał pozwolić, by Mateusz Morawiecki za bardzo urósł w PiS
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