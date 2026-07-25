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Bogusław Chrabota: Morawiecki wyrwał się za stada wron. Ale uwaga, może wrócić

Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one – mówi stare polskie przysłowie. A jeśli między wronami przypadkiem znajdzie się orzeł? Kto go zmusi do krakania, i czy to w ogóle możliwe?

Publikacja: 25.07.2026 09:16

Mateusz Morawiecki i posłowie, którzy opuścili PiS

Mateusz Morawiecki i posłowie, którzy opuścili PiS

Foto: PAP

Bogusław Chrabota

To właśnie przypadek Mateusza Morawieckiego w PiS. Z tą tylko różnicą, że w partii prezesa Kaczyńskiego wszelakiego ptactwa cała moc; najwięcej tłustego drobiu i wróbli, ale wszyscy udają wrony. Bo tak chce prezes.

Jarosław Kaczyński nie chciał pozwolić, by Mateusz Morawiecki za bardzo urósł w PiS

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