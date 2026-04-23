Zarówno w świetle konstytucji, jak i w świetle rzeczywistości mamy 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego – stwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek w rozmowie z zastępczynią redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” Ewą Szadkowską. Podczas jednej z rozmów, przeprowadzonych przez „Rz” w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, RPO pytany był o kwestie ślubowania nowych sędziów Trybunału i o możliwość dochodzenia przez nich swoich praw, a także o niepublikowanie przez rząd orzeczeń TK, prawybory do Krajowej Rady Sądownictwa i nowelizację prawa karnego, zawetowaną przez prezydenta

Rzecznik podkreślił, że liczba sędziów TK wynosi 15 i że wlicza się do nich także ta czwórka, która wzięła udział w sejmowym ślubowaniu.

– Konstytucja opisuje w sposób wyczerpujący procedurę wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucja mówi: sędziów Trybunału Konstytucyjnego na dziewięcioletnią kadencję wybiera Sejm. I jeżeli Sejm to uczyni, w świetle prawa mamy do czynienia z sędziami – stwierdził RPO.

Jak podkreślił, ślubowanie jest elementem przewidzianym wyłącznie ustawowo.

– Konstytucja nie mówi ani słowa o tym, że funkcjonowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego zależy od jakichkolwiek dodatkowych czynności, w tym od ślubowania. Konstytucja przewiduje różne instytucje, które obejmują swoje urzędy po złożeniu ślubowania (…), natomiast nie sędziego Trybunału Konstytucyjnego – powiedział prof. Wiącek i zaznaczył, że mandat sędziego TK nabywa się tym samym z chwilą przyjęcia uchwały przez Sejm. Rzecznik Praw Obywatelskich dostrzega jednak ogromny spór, jaki panuje między instytucjami publicznymi i w środowisku prawniczym.

– Ja zawsze sugeruję, jeśli mamy do czynienia ze sporem w demokratycznym państwie prawa (…), że do rozstrzygania sporów są sądy. Tę sprawę należałoby – aby wyjaśnić te wątpliwości – przekazać na drogę postępowania sądowego – stwierdził RPO. Jego zdaniem sądy mogłyby ustalić ponadto, jaki jest skutek prawny sejmowego ślubowania, gdyż jest to „spór prawny, a spory prawne rozstrzygają sądy”. 

– Sędziowie, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, (…) którzy nie są dopuszczani do sprawowania swojego urzędu, mają również możliwość skierowania swojej sprawy do sądu powszechnego, w szczególności sądu pracy. Zdarzały się takie sytuacje w przeszłości, że sędzia był niedopuszczany do pracy przez prezesa sądu – wyjaśnił prof. Wiącek, zapytany o sytuację sędziów niedopuszczanych do pracy przez szefa TK Bogdana Święczkowskiego. Jego zdaniem do sądu zaskarżyć można także bezczynność samego prezydenta Karola Nawrockiego.

– Dopuszczając się zwłoki w przyjęciu ślubowania prezydent dopuszcza się czegoś, co prawo nazywa bezczynnością. A na bezczynność mamy prawną możliwość złożenia skargi – stwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich: Orzeczenia TK powinny być publikowane

Prof. Marcin Wiącek był także pytany o problem niepublikowania przez rząd orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

– Mamy w biurze RPO sporo pism od ludzi, wobec których Trybunał Konstytucyjny wydał korzystne orzeczenie, np. w sprawie ulgi meldunkowej lub emerytur. I rzeczywiście, brak publikacji orzeczeń jest przeszkodą w możliwości skorzystania przez obywateli z tych orzeczeń – przyznał RPO i zaznaczył, że jego zdaniem orzeczenia powinny być publikowane „przy wszystkich wadach, jakie możemy odnotować, jeśli chodzi o skład Trybunału Konstytucyjnego”. Podkreślił także, że „brak przepisów prawa, które upoważniałyby prezesa rady ministrów do niepublikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego” oznacza, iż robić tak nie wolno.

Prawybory do KRS. Marcin Wiącek: Jest szansa na uzdrowienie Krajowej Rady Sądownictwa

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzone obecnie konsultacje przed wyborami do KRS mają szansę pomóc w uzdrowieniu sytuacji w Radzie. RPO twierdzi, że szerokie konsultacje – które, jak podkreślił, nie powinny być nazywane „prawyborami” – mogą być przyczynkiem do tego, żeby europejskie trybunały nie uważały sędziów powołanych z udziałem nowej KRS za powołanych wadliwie, tj. za „neosędziów”. 

Weto Karola Nawrockiego pod nowelizacją procedury karnej. RPO: tymczasowe areszty są jednym z największych problemów

Prof. Marcin Wiącek podkreślił, że dwoma największymi problemami polskiej procedury karnej są: nagminne stosowanie tymczasowego aresztowania oraz brak szybkiego dostępu osoby podejrzanej do obrońcy. Reforma obu tych zagadnień, zawarta w ustawie nowelizującej kodeks postępowania karnego, została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego – powodem był wówczas szereg innych zawartych w ustawie rozwiązań, przez prawników uważanych za błędne, a nawet niebezpieczne.

W przypadku tymczasowych aresztów, jak zaznaczył RPO, w ponad 90 proc. przypadków sądy zgadzają się na wnioski prokuratury o zastosowanie tego środka – i podobny procent odwołań od zastosowania aresztu spotyka się z odmową sądu. Zdaniem prof. Wiącka konieczna więc jest przede wszystkim zmiana podejścia polskich sądów do tego zagadnienia.