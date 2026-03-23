Tego samego dnia podobny baner pojawił się w trakcie meczu Motoru Lublin z Zagłębiem Lubin. Kibice Motoru napisali na nim: „K. Nawrocki – po cichu ustawę wetujesz, wieloletnie areszty bez dowodów akceptujesz”. Obok widniały dopiski „ustawa 1600” oraz „zmiany w KPK”. Pod drukiem sejmowym nr 1600 kryje się nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, zawetowana przez Karola Nawrockiego w pierwszej połowie marca. Kolejny transparent pojawił się podczas sobotniego meczu na stadionie Cracovii. „Prezydencie zapomniałeś dzięki kogo głosom wygrałeś. Jak Judasz nasze ideały dla prezesa zaprzedałeś. KPK, 26.02.2026” – brzmiał przekaz skierowany do prezydenta w trakcie meczu z GKS-em Katowice.

Do znacznie ostrzejszego ataku posunęli się kibice ŁKS-u Łódź: w trakcie meczu z Ruchem Chorzów wywiesili oni transparent podobny do tego z piątku, ale z wulgarnym dopiskiem. „K. Nawrocki – niekończące się areszty, nielegalne dowody, 60-tkom podajesz rękę, a krzywdzącym ludzi organom przyznajesz swobody. Je*** cię ku***”. Z kolei w trakcie meczu Widzewa Łódź z Górnikiem Zabrze pojawił się baner o treści: „Bez dowodów areszty wieloletnie. K. Nawrocki obok tego weta nie możemy przejść obojętnie”.

Karol Nawrocki zawetował nowelizację Kodeksu postępowania karnego. Na czym zależało kibicom?

Powodem całej akcji ze strony polskich kibiców ma być wspominana kilkakrotnie na transparentach nowelizacja Kodeksu postępowania karnego. Ustawa zawiera szereg rozwiązań ważnych dla kibiców.

Chodzi m.in. o przepisy dotyczące tymczasowego aresztowania. Nowelizacja zakładała odebranie prokuratorowi możliwości sprzeciwu w sytuacji, gdy sąd decyduje się na zamianę tymczasowego aresztu w poręczenie majątkowe (tj. likwidację art. 257 par. 3 kpk), a także obowiązek zwolnienia zatrzymanego, jeśli w ciągu 24 godzin nie doręczono mu postanowienia o tymczasowym aresztowaniu i zakaz ponownego zatrzymania tej samej osoby na podstawie tych samych faktów i dowodów (art. 248 par. 2 i 3 kpk). Nowelizacja zakładała także zakaz stosowania tymczasowego aresztowania, gdy przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 2 lat (art. 259 par. 3 kpk) oraz ograniczenie przedłużania aresztu na okres dłuższy niż 12 miesięcy (art. 263 par. 2 kpk). Tymczasowe aresztowanie jest więc istotne z punktu widzenia tych kibiców, którzy często wchodzą w konflikt z prawem – zwłaszcza w kontekście tzw. aresztów wydobywczych, stosowanych przez wiele lat de facto bez konieczności przedstawienia dowodów.

Jak jednak wskazywał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, ograniczenie w stosowaniu tymczasowego aresztu dotyczyłoby także osób podejrzanych o internetową pedofilię, tj. o czyn z art. 200a par. 2 kpk. „Na gruncie rządowej propozycji przedłożonej Panu Prezydentowi wobec takiej osoby nie można byłoby zastosować tymczasowego aresztowania, ponieważ przewidziana kara sięga do 2 lat pozbawienia wolności. Jak inaczej to nazwać, jeśli nie ochroną pedofilów?” – stwierdził Bogucki. Był to jeden z powodów odmowy podpisania nowelizacji przez Karola Nawrockiego.