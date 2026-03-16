– Innymi słowy tego rodzaju grooming stosowany wobec dzieci przez pedofilów – to trzeba bardzo jasno powiedzieć – miałby być w jakiejś mierze chroniony; to znaczy państwo nie mogłoby stosować tymczasowego aresztowania nawet gdyby realizowała się ta generalna przesłanka czyli dowody wskazywałyby na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego czy przez oskarżonego tego haniebnego czynu – powiedział prezydencki minister.

Bogucki zauważył także, że podpisanie ustawy w uchwalonej przez Sejm wersji spowodowałoby, że nie można byłoby stosować tymczasowego aresztowania w przypadku czynu opisanego w art. 208 Kodeksu karnego czyli rozpijania małoletniego. Niemożliwe byłoby też stosowanie tymczasowego aresztowania w przypadku tzw. hackingu, czyli bezprawnego uzyskiwania dostępu do informacji.

Zbigniew Bogucki o niedopracowanych przepisach zawetowanej nowelizacji kpk

Jego zdaniem wszystko to pokazuje, jak niedopracowana była nowelizacja, bo na etapie prac legislacyjnych w wymienionych przepisach nie zmieniono zagrożenia karą ani nie przewidziano stosownego wyłączenia.

– Nie ma na to zgody Prezydenta Rzeczypospolitej. Prezydent mówi: „nie” aresztom wydobywczym. Prezydent mówi „nie” stosowaniu tymczasowego aresztowania w celach politycznych bardzo często, jak to się dzieje dzisiaj. Ale nie może być takiej sytuacji, że w przypadku przestępstw, które godzą w naprawdę istotne dobra, a przede wszystkim godzą w dobro dzieci, nie ma możliwości odpowiedniej reakcji na etapie postępowania przygotowawczego czy postępowania już przed sądem, a jeszcze przed prawomocnym wyrokiem – podkreślał Zbigniew Bogucki.

Minister wskazał też, że ustawa miała podwyższyć górną granicę z 8 do 10 lat tzw. samoistnej przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania. W jego ocenie świadcz to o tym, że zabrakło systemowego myślenia.

– Przestępstwa godzące w podstawowe interesy Rzeczypospolitej, bezpieczeństwo, obronność, bezpieczeństwo informatyczne – nie wszystkie te przestępstwa znalazłyby się w grupie, w której sąd na wniosek prokuratora, czy sąd w postępowaniu jurysdykcyjnym mógłby stosować tymczasowe aresztowanie – mówił Bogucki. Jak dodał, dotyczyłoby to m.in. typów przestępstw związanych z aktywnością obcego wywiadu.