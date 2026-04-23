Sławomir Cenckiewicz w Sejmie
Nie jestem zaskoczona tym, że Sławomir Cenckiewicz odchodzi z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Rok temu, tuż przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego na prezydenta mówiłam moim redakcyjnym kolegom w podcaście, że przyjaźń Cenckiewicza z Nawrockim nie musi być wieczna, a w Pałacu Prezydenckim mogą pojawić się konflikty.
Czytaj więcej
Sławomir Cenckiewicz, szef BBN, złożył rezygnację ze stanowiska. Oświadczenie w tej sprawie pojawiło się w serwisie X.
To wisiało w powietrzu, a na osłodę Sławomir Cenckiewicz otrzymał zapowiedź odtajnienia aneksu do raportu z likwidacji WSI, na czym bardzo mu zależało. Być może zwycięstwo Sławomira Cenckiewicza w procesie z Donaldem Tuskiem o dostęp do informacji niejawnych stworzyło okazję do tego, by wreszcie elegancko się rozstać. W blasku chwały i z wygodną narracją. Pozwalając zbudować wizerunek państwowca, bohatera.
Kiedy na początku roku „Newsweek” informował o konfliktach pomiędzy prezydenckimi ministrami, Sławomir Cenckiewicz i Marcin Przydacz publicznie zapewniali o bezproblemowej współpracy. Przypomnijmy: stara zasada mówi, by wierzyć w informacje zdementowane.
Nie bez znaczenia jest to, że w ostatnich tygodniach Cenckiewicz demonstrował swoją odrębność. Po klęsce Viktora Orbána w wyborach na Węgrzech stwierdził, że utrzymywanie z nim bliskich relacji było błędem. Krytykował również to, że wśród doradców prezydenta Karola Nawrockiego znalazł się youtuber Paweł Svinarski.
Karol Nawrocki miał wobec Sławomira Cenckiewicza dług wdzięczności: bez niego nie zostałby prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, co otworzyło mu drogę do prezydentury. Ale popularny historyk wcale nie jest lubiany w PiS. Jarosław Kaczyński miał się nigdy nie zgodzić na to, by Cenckiewicz został szefem IPN.
Rozumiem, że z opinii o byciu niesterowalnym Cenckiewicz jest dumny. Ale nie sprawdza się to w polityce. Zwłaszcza, że będąc szefem BBN musiał funkcjonować w układzie, podczas gdy całym sobą przynależy do świata idei. A właściwie porusza się w szarej strefie – jest politykiem, a zarazem błędnym rycerzem, któremu tak bardzo spodobało się to, że napisałam o nim: „Noc, w której Jan Olszewski traci stanowisko premiera, nigdy się dla Sławomira Cenckiewicza nie skończyła”.
Ale tego świata już nie ma. Zainteresowani raportem WSI zmieszczą się w jednej windzie. A pełniąc funkcję szefa BBN trzeba rozmawiać z tymi, których profil ideowy jest inny niż własny. Do zrobienia są polityka, interesy, a nie Królestwo Niebieskie, by nawiązać do dylematów bohatera filmu Ridleya Scotta pod tym samym tytułem. Sławomir Cenckiewicz zarzeka się, że jest urzędnikiem. Na tym polega paradoks: gdyby nim w istocie był – przezroczystym, skorym do współpracy, prędzej utrzymałby się na stanowisku. Myślę też, że osobistym rozczarowaniem antyrosyjskiego i głęboko wierzącego Cenckiewicza jest prezydent USA Donald Trump.
Czytaj więcej
Sławomir Cenckiewicz dziękował Bogu za Jarosława Kaczyńskiego. W aktach IPN znalazł szatana. Lubi tenis stołowy.
Sławomir Cenckiewicz wspominał niegdyś, że pewnego razu Jarosław Kaczyński zwrócił się do niego słowami: „Innej Polski dla Ciebie nie mam.” Teraz niejako powtórzył mu to prezydent Karol Nawrocki.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas