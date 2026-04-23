Nowacka była pytana o zakończenie konsultacji dotyczących przepisów zakazujących używania smartfonów w szkołach.

Barbara Nowacka: Nauczyciele i rodzice za zakazem używania smartfonów w szkołach

– Spłynęło do nas ponad 100 stron uwag, przy czym większość to były uwagi typu opinia: bardzo popieram, popieram umiarkowanie, nie popieram wcale. Zdecydowana większość była z poparciem, ale są też tacy, którzy mówią: jest dobrze, nie trzeba regulować, niepotrzebne nam nadregulacje – mówiła minister edukacji.

– Dzisiaj w szkołach podstawowych szkoła może ograniczyć używanie telefonów komórkowych. W zmianie ustawowej, którą proponujemy, jest zapis, który mówi, że w szkołach podstawowych nie używa się telefonów komórkowych, z wyłączeniem decyzji nauczyciela oraz podstaw zdrowotnych – wyjaśniła Nowacka.

Minister ujawniła, że w ramach konsultacji przyszły „uwagi od osób młodych”. – Jedni są „za”, inni są „przeciw”, inni by to zrobili inaczej. Najmniej „za” jest ta młodzież, której to bezpośrednio dotyczy, czyli dzieci ze szkół podstawowych. Ich koledzy i koleżanki ze szkół ponadpodstawowych mówią: no tak, zdecydowanie trzeba. Bardzo „za” są nauczyciele. Bardzo „za” są rodzice. Ale tu jest pewien trick: to nie rozwiązuje problemu uzależnienia od smartfonów, to tylko uspokaja życie w szkole – zastrzegła.

Na uwagę, że przepis może być martwym prawem – jako przykład podano to, że w szkołach nie można palić, a mimo to uczniowie palą w toaletach, minister odparła: gdyby można było palić, paliliby wszędzie.

– Nie możemy podchodzić do przepisów: nie róbmy ich, bo znajdzie się grupa osób, która nie będzie ich przestrzegać – mówiła Nowacka. – W tej chwili ponad 50 proc. szkół wprowadziło taki zakaz. To, co to (nowe prawo) zmienia, to że nauczyciel będzie mógł zakazać (używania telefonów), nawet w momencie, gdy rodzice będą mieli wątpliwości, albo uczeń będzie mówił: to jest moja własność. (...) Zdejmujemy z nauczycieli problem pewnego konfliktu, biorę go na siebie – podsumowała.

Nowacką pytano też jak zachęcić młodych ludzi do pracy w zawodzie nauczyciela. - Zawody służby społecznej są dzisiaj znacznie mniej popularne jako wybór młodych ludzi. Musimy poprawić wszystko. Od doradztwa zawodowego począwszy: żeby młody człowiek widział, że ma talent nauczycielski. Dwa: oczywiście zarobki i warunki pracy. Nauczyciele dzisiaj mówią: powinniśmy zarabiać więcej i mają absolutną rację - mówiła. W kontekście poprawy warunków pracy minister wskazywała na konieczność zmniejszenia liczebności klas. - Nauczyciele zarabiają mniej niż powinni. Natomiast pojawiają się inne wyzwania. To jak dzisiaj ukształtowany jest system podatkowy powoduje, że ci nauczyciele też mają pewien znak zapytania. Tzn. nie zarabiają tak wiele, a okazują się klasą średnią - zauważyła zwracając uwagę na fakt, że wielu nauczycieli „wpada” w II próg podatkowy (gdy np. pracują na kilku etatach w różnych szkołach).

