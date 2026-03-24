GIF podsumowuje sezon infekcyjny. Polacy wykonali 2,3 mln szczepień

Mimo większej liczby szczepień w kończącym się sezonie infekcyjnym, eksperci nie są w stanie jednoznacznie ocenić ich wpływu na jego przebieg. – Trudno jest wnioskować, że pół miliona więcej szczepień spowodowało aż taki przełom – mówił Grzesiowski. Można jedynie zauważyć, że sezon nie był gorszy niż poprzedni i że nie doszło do wzrostu liczby ciężkich przypadków. Ale czy to efekt szczepień – tego na razie nie da się potwierdzić.

Tegoroczny sezon infekcyjny ujawnił też pewne problemy systemowe. Największym paradoksem pozostaje różnica między prostotą szczepień w aptekach a skomplikowaną ścieżką w POZ, czyli u lekarza rodzinnego. – Zwiększyliśmy dostępność do szczepień i część osób, która być może nie chciała stać w kolejce w POZ, wybrała tę ścieżkę aptecznych punktów szczepień, gdzie dosyć sprawnie i na ogół bez kolejki można się zaszczepić. To jest na pewno ważny aspekt rozszerzania dostępności, ale chciałbym podkreślić – nic nie zastąpi szczepień w medycynie rodzinnej. Tylko że szczepienia w tych gabinetach muszą być prostsze, czyli ta wędrówka pacjenta najpierw po receptę, potem po szczepionkę i powrót na kwalifikację i szczepienie do POZ-u absolutnie w mojej ocenie jest niepotrzebnym komplikowaniem całego tego procesu – zaznaczył Antczak.

Nie wszyscy raportują w nowym systemie

Zamiast przełomu mamy raczej wyraźne wskazanie problemów systemowych – mówili epidemiolodzy. Co prawda monitorowanie tegorocznego sezonu infekcyjnego wyglądało lepiej niż wcześniej, ale nadal nie pokazało pełnego obrazu sytuacji epidemiologicznej. – W tym sezonie po raz pierwszy właściwie mieliśmy dosyć na bieżąco raportowane przypadki grypy ze względu na utworzenie systemu monitorowania. Ale trzeba też sobie powiedzieć, że bardzo wiele przypadków i ich historii jest niedoraportowanych dlatego, że kultura raportowania w Polsce jest po prostu niska – powiedział prof. Antczak. Oznacza to, że oficjalne dane, czyli około 430 tys. przypadków grypy, które wymagały hospitalizacji i ponad tysiąc zgonów, najprawdopodobniej nie oddają rzeczywistej skali zjawiska.

Nowe systemy raportowania pozwalają lepiej śledzić przebieg sezonu, ale wciąż obejmują tylko część kraju. Jak wyjaśniał dr Grzesiowski, zgromadzone dane pochodzą z około 55 proc. przychodni, co ogranicza ich reprezentatywność. Przy wskaźniku 400 zachorowań na 100 tys. mieszkańców oznacza to w praktyce kilkadziesiąt czy nawet kilkaset tysięcy przypadków tygodniowo w całym kraju. W całym sezonie sprzedano natomiast około 2 mln opakowań leków przeciwgrypowych. Może z tego wynikać, że liczba chorych była wyższa niż zaraportowana w statystykach.