Szczyt sezonu grypowego w Polsce. Zalecenia GIS
Jak wynika z informacji Głównego Inspektora Sanitarnego, w ostatnich tygodniach grypa wiedzie prym wśród infekcji sezonowych. Epidemiolodzy obserwują szczególnie duży wzrost zachorowań wywołanych wirusem grypy, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Mniej jest natomiast infekcji spowodowanych przez wirus RSV, a liczba zachorowań na COVID-19 utrzymuje się na średnim poziomie.
W Polsce mamy obecnie do czynienia ze szczytem sezonu grypowego. Szczególnie dynamiczny wzrost zachorowań nastąpił na przełomie stycznia i lutego, gdy w ciągu tygodnia przybywało blisko 400 przypadków grypy na 100 tys. mieszkańców.
Liczba odnotowanych zachorowań w tym sezonie przekroczyła już 430 tys. osób. Ponad 21,6 tys. osób trafiło do szpitali z powodu powikłań, a ponad tysiąc osób zmarło. To, jak na razie mniej niż w ubiegłym roku, kiedy zachorowało łącznie 694 tys. osób. Przed rokiem hospitalizowanych było 30,3 tys., a zmarło 1,5 tys. osób.
Jedną z przyczyn nieco niższych statystyk może być większa liczba zaszczepionych osób. Jak przekazał „Rzeczpospolitej” rzecznik GIS Marek Waszczewski, w tym roku zaszczepiło się około pół miliona więcej Polaków niż rok temu. W sezonie 2025/2026 wykonano ponad 2,273 mln szczepień przeciwko grypie. W poprzednim sezonie liczba szczepień wyniosła 1 mln 793 tys. Zdecydowaną większość zaszczepionych stanowią seniorzy w wieku 65-74 lata.
W tym sezonie najczęściej zdarzają się zakażenia wirusem grypy typu A.
„Dominującym podtypem pozostaje wirus A(H3N2), czyli tzw. wariant K, który nie wykazuje szczególnej zjadliwości” – informuje GIS.
Do typowych objawów grypy należą:
U małych dzieci objawy mogą obejmować zmienione zachowanie dziecka, senność lub rozdrażnienie, brak apetytu i wymioty.
Szczególnie niepokojącymi objawami, wymagającymi szybkiego kontaktu z lekarzem, są natomiast zaburzenia oddychania lub problemy z układem krążenia.
Grypa może prowadzić do poważnych powikłań. Najczęstszymi z nich są zapalenie płuc, angina paciorkowcowa i zaostrzenie współistniejących chorób przewlekłych. Do rzadszych powikłań należą natomiast zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych. Największe ryzyko ciężkiego przebiegu i powikłań występuje u osób powyżej 65 lat i u dzieci poniżej 5. roku życia, kobiet w ciąży oraz osób przewlekle chorych.
W związku ze spodziewanym dużym obciążeniem pacjentami z grypą Główny Inspektor Sanitarny wydał zalecenia dla placówek medycznych, SOR-ów i szpitali.
– Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby, zalecamy organizację stref przyjęć dla pacjentów z objawami infekcji, ich testowanie, zapewnienie izolacji kropelkowo-powietrznej, wprowadzenie masek ochronnych, zabezpieczenie dostępności leków przeciwgrypowych i szczepienia personelu, zarówno medycznego, jak i pomocniczego – powiedział szef GIS, dr n. med. Paweł Grzesiowski.
Główny Inspektor Sanitarny przypomina również, że nadal można i warto zaszczepić się przeciw grypie. Sezon grypowy trwa do maja. Szczepienia zalecane są przede wszystkim dzieciom, seniorom, personelowi medycznemu i pracownikom oświaty i opieki społecznej.
Poza szczepieniami zalecenia GIS dotyczące zapobiegania zakażeniom obejmują:
Mitem jest natomiast przekonanie o skuteczności mrozu w eliminowaniu wirusów.
– Wbrew popularnym opiniom niskie temperatury, które panowały w ostatnich tygodniach, nie wymrażają wirusów. Osoba, która ulegnie wychłodzeniu, łatwo może złapać infekcję. Na naszą odporność negatywnie wpływa także smog, który teraz w wielu miejscach jest bardzo nasilony. Jeśli nie musimy wychodzić, warto zostać w domu – wyjaśnia Główny Inspektor Sanitarny.
