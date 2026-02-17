Reklama

Szczyt zachorowań na grypę w Polsce. Ważny apel GIS

Szczyt sezonu grypowego jest w pełni. Od jesieni zanotowano już ponad 430 tys. zachorowań. Wciąż mamy do czynienia z dużą liczbą chorych wymagających hospitalizacji i przypadków śmiertelnych z powodu powikłań. Główny Inspektor Sanitarny przypomina o ważnych zaleceniach dotyczących grypy.

Publikacja: 17.02.2026 14:54

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są statystyki zachorowań i hospitalizacji związanych z grypą w tym sezonie?
  • Który rodzaj wirusa grypy jest dominujący w bieżącym sezonie?
  • Jakie są zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki grypy?

Jak wynika z informacji Głównego Inspektora Sanitarnego, w ostatnich tygodniach grypa wiedzie prym wśród infekcji sezonowych. Epidemiolodzy obserwują szczególnie duży wzrost zachorowań wywołanych wirusem grypy, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Mniej jest natomiast infekcji spowodowanych przez wirus RSV, a liczba zachorowań na COVID-19 utrzymuje się na średnim poziomie.

Grypa w natarciu. Co mówią tegoroczne statystyki?

W Polsce mamy obecnie do czynienia ze szczytem sezonu grypowego. Szczególnie dynamiczny wzrost zachorowań nastąpił na przełomie stycznia i lutego, gdy w ciągu tygodnia przybywało blisko 400 przypadków grypy na 100 tys. mieszkańców.

Liczba odnotowanych zachorowań w tym sezonie przekroczyła już 430 tys. osób. Ponad 21,6  tys. osób trafiło do szpitali z powodu powikłań, a ponad tysiąc osób zmarło. To, jak na razie mniej niż w ubiegłym roku, kiedy zachorowało łącznie 694 tys. osób. Przed rokiem hospitalizowanych było 30,3 tys., a zmarło 1,5 tys. osób.

Jedną z przyczyn nieco niższych statystyk może być większa liczba zaszczepionych osób. Jak przekazał „Rzeczpospolitej” rzecznik GIS Marek Waszczewski, w tym roku zaszczepiło się około pół miliona więcej Polaków niż rok temu. W sezonie 2025/2026 wykonano ponad 2,273 mln szczepień przeciwko grypie. W poprzednim sezonie liczba szczepień wyniosła 1 mln 793 tys. Zdecydowaną większość zaszczepionych stanowią seniorzy w wieku 65-74 lata.

Ten wariant grypy dominuje w tym roku. Jakie są objawy?

W tym sezonie najczęściej zdarzają się zakażenia wirusem grypy typu A.

„Dominującym podtypem pozostaje wirus A(H3N2), czyli tzw. wariant K, który nie wykazuje szczególnej zjadliwości” – informuje GIS.

Do typowych objawów grypy należą:

  • wysoka gorączka
  • dreszcze
  • bóle mięśni i głowy
  • uczucie rozbicia i osłabienia
  • kaszel, ból gardła, katar

U małych dzieci objawy mogą obejmować zmienione zachowanie dziecka, senność lub rozdrażnienie, brak apetytu i wymioty.

Szczególnie niepokojącymi objawami, wymagającymi szybkiego kontaktu z lekarzem, są natomiast zaburzenia oddychania lub problemy z układem krążenia.

Grypa może prowadzić do poważnych powikłań. Najczęstszymi z nich są zapalenie płuc, angina paciorkowcowa i zaostrzenie współistniejących chorób przewlekłych. Do rzadszych powikłań należą natomiast zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych. Największe ryzyko ciężkiego przebiegu i powikłań występuje u osób powyżej 65 lat i u dzieci poniżej 5. roku życia, kobiet w ciąży oraz osób przewlekle chorych.

GIS apeluje o szczególną ostrożność w szczycie zachorowań na grypę

W związku ze spodziewanym dużym obciążeniem pacjentami z grypą Główny Inspektor Sanitarny wydał zalecenia dla placówek medycznych, SOR-ów i szpitali.

– Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby, zalecamy organizację stref przyjęć dla pacjentów z objawami infekcji, ich testowanie, zapewnienie izolacji kropelkowo-powietrznej, wprowadzenie masek ochronnych, zabezpieczenie dostępności leków przeciwgrypowych i szczepienia personelu, zarówno medycznego, jak i pomocniczego – powiedział szef GIS, dr n. med. Paweł Grzesiowski.

Główny Inspektor Sanitarny przypomina również, że nadal można i warto zaszczepić się przeciw grypie. Sezon grypowy trwa do maja. Szczepienia zalecane są przede wszystkim dzieciom, seniorom, personelowi medycznemu i pracownikom oświaty i opieki społecznej.

Poza szczepieniami zalecenia GIS dotyczące zapobiegania zakażeniom obejmują:

  • higienę rąk,
  • zakrywanie ust w czasie kaszlu i kichania,
  • maski fp2 w placówkach medycznych oraz opieki długoterminowej,
  • dystans społeczny,
  • zmniejszenie mobilności i udziału osób z grup ryzyka w zgromadzeniach,
  • wprowadzanie pracy zdalnej w większym zakresie

Mitem jest natomiast przekonanie o skuteczności mrozu w eliminowaniu wirusów.

Wbrew popularnym opiniom niskie temperatury, które panowały w ostatnich tygodniach, nie wymrażają wirusów. Osoba, która ulegnie wychłodzeniu, łatwo może złapać infekcję. Na naszą odporność negatywnie wpływa także smog, który teraz w wielu miejscach jest bardzo nasilony. Jeśli nie musimy wychodzić, warto zostać w domu  wyjaśnia Główny Inspektor Sanitarny. 

Źródło: rp.pl

Zdrowie Choroby Grypa Organizacje Główny Inspektorat Sanitarny (GIS)
e-Wydanie
