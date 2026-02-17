Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są statystyki zachorowań i hospitalizacji związanych z grypą w tym sezonie?

Który rodzaj wirusa grypy jest dominujący w bieżącym sezonie?

Jakie są zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki grypy?

Jak wynika z informacji Głównego Inspektora Sanitarnego, w ostatnich tygodniach grypa wiedzie prym wśród infekcji sezonowych. Epidemiolodzy obserwują szczególnie duży wzrost zachorowań wywołanych wirusem grypy, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Mniej jest natomiast infekcji spowodowanych przez wirus RSV, a liczba zachorowań na COVID-19 utrzymuje się na średnim poziomie.

Grypa w natarciu. Co mówią tegoroczne statystyki?

W Polsce mamy obecnie do czynienia ze szczytem sezonu grypowego. Szczególnie dynamiczny wzrost zachorowań nastąpił na przełomie stycznia i lutego, gdy w ciągu tygodnia przybywało blisko 400 przypadków grypy na 100 tys. mieszkańców.

Liczba odnotowanych zachorowań w tym sezonie przekroczyła już 430 tys. osób. Ponad 21,6 tys. osób trafiło do szpitali z powodu powikłań, a ponad tysiąc osób zmarło. To, jak na razie mniej niż w ubiegłym roku, kiedy zachorowało łącznie 694 tys. osób. Przed rokiem hospitalizowanych było 30,3 tys., a zmarło 1,5 tys. osób.