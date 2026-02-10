Z tego artykułu się dowiesz: Jak otyłość wpływa na ryzyko hospitalizacji i śmierci z powodu infekcji?

Dlaczego osoby z otyłością są bardziej narażone na ciężki przebieg chorób zakaźnych?

Jakie są zalecenia ekspertów dotyczące zmniejszania ryzyka związanego z otyłością?

Zespół naukowców z Finlandii i Wielkiej Brytanii przeprowadził badania z udziałem ponad pół miliona uczestników. Wyniki potwierdzają jednoznacznie, że osoby z otyłością są w grupie zwiększonego ryzyka ciężkiego przebiegu lub zgonu w wyniku chorób zakaźnych.

Otyłość zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Jak przeprowadzono badania?

Wpływ otyłości na cięższy przebieg infekcji był wyraźnie widać w czasie pandemii. Dane z tego okresu pokazały, że osoby z otyłością były bardziej narażone na hospitalizację lub zgon z powodu COVID-19. Naukowcy z Uniwersytetu w Helsinkach oraz uczelni w Londynie postanowili sprawdzić, czy taki związek istnieje również w przypadku innych chorób zakaźnych.

Wykorzystano w tym celu dane medyczne pochodzące od 67 000 dorosłych osób z dwóch badań w Finlandii oraz 470 000 osób z brytyjskiej bazy danych UK Biobank. Określono wskaźnik masy ciała uczestników (BMI) i obserwowano ich średnio przez 13 do 14 lat. Za osoby z otyłością uznano uczestników z BMI na poziomie 30 lub więcej. Średni wiek na początku badania w grupie z Finlandii wynosił 42 lata, a w grupie z Wielkiej Brytanii – 57 lat.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie medycznym „The Lancet”. Badanie wykazało, że osoby z otyłością miały o 70 proc. wyższe ryzyko przyjęcia do szpitala lub zgonu z powodu jakiejkolwiek choroby zakaźnej w porównaniu z osobami o prawidłowym BMI (między 18,5 a 24,9). Ryzyko rosło wraz ze wzrostem masy ciała.