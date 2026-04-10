Lekarze zwracają uwagę, że przed groźnym incydentem często pojawiają się subtelne objawy, które bywają jednak ignorowane. Wiele osób myli je ze stresem, przemęczeniem lub niestrawnością. Poza tym objawy zawału nie zawsze są wyraźne, a niekiedy występują w nietypowej formie.

Czytaj więcej

Świadczenie rehabilitacyjne można pobierać maksymalnie przez 12 miesięcy
Praca, Emerytury i renty
Wsparcie z ZUS po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego. Oto kolejne kroki

Te objawy mogą pojawić się przed zawałem

Do najczęściej opisywanych wczesnych objawów należą:

  • łagodny ból lub ucisk w klatce piersiowej
  • nietypowe, uporczywe zmęczenie
  • duszność i zadyszka przy codziennych czynnościach
  • dyskomfort przypominający niestrawność
  • ból promieniujący do szczęki, szyi, pleców lub ramienia
  • nudności
  • obfite pocenie się
  • omdlenia lub uczucie osłabienia

Specjaliści, na których powołuje się Rynek Zdrowia, podkreślają, że symptomy zawału mogą różnić się w zależności od płci. U mężczyzn częściej pojawia się klasyczny ból w klatce piersiowej, natomiast u kobiet sygnały mogą być mniej oczywiste, jak silne zmęczenie, duszność, nudności czy ból w górnej części pleców i w okolicy szczęki. Z tego względu w wielu przypadkach zagrożenie bywa rozpoznawane zbyt późno. Problem stanowi również to, że profilaktyczne badania nie zawsze są w stanie wykryć chorobę.

Czytaj więcej

Od 7 kwietnia zmiany w aptekach i receptach
Leki i terapie
Od 7 kwietnia zmiany w aptekach i receptach. Wchodzą nowe zasady wydawania leków

Jakie objawy wymagają natychmiastowej reakcji?

Osoby, które odczuwają przedłużający się dyskomfort w klatce piersiowej albo nawracający ból, któremu towarzyszą duszności, a do tego mają nudności, obficie się pocą lub ból promieniuje do ramienia, szczęki lub pleców, potrzebują pilnej pomocy medycznej. W takim przypadku należy natychmiast zgłosić się do lekarza, w przeciwnym razie może to doprowadzić do stanu bezpośrednio zagrażającego życiu.

Czytaj więcej: Zawał daje objawy na tydzień przed. Większość osób je ignoruje