Lekarze zwracają uwagę, że przed groźnym incydentem często pojawiają się subtelne objawy, które bywają jednak ignorowane. Wiele osób myli je ze stresem, przemęczeniem lub niestrawnością. Poza tym objawy zawału nie zawsze są wyraźne, a niekiedy występują w nietypowej formie.

Te objawy mogą pojawić się przed zawałem

Do najczęściej opisywanych wczesnych objawów należą:

łagodny ból lub ucisk w klatce piersiowej

nietypowe, uporczywe zmęczenie

duszność i zadyszka przy codziennych czynnościach

dyskomfort przypominający niestrawność

ból promieniujący do szczęki, szyi, pleców lub ramienia

nudności

obfite pocenie się

omdlenia lub uczucie osłabienia

Specjaliści, na których powołuje się Rynek Zdrowia, podkreślają, że symptomy zawału mogą różnić się w zależności od płci. U mężczyzn częściej pojawia się klasyczny ból w klatce piersiowej, natomiast u kobiet sygnały mogą być mniej oczywiste, jak silne zmęczenie, duszność, nudności czy ból w górnej części pleców i w okolicy szczęki. Z tego względu w wielu przypadkach zagrożenie bywa rozpoznawane zbyt późno. Problem stanowi również to, że profilaktyczne badania nie zawsze są w stanie wykryć chorobę.

Jakie objawy wymagają natychmiastowej reakcji?

Osoby, które odczuwają przedłużający się dyskomfort w klatce piersiowej albo nawracający ból, któremu towarzyszą duszności, a do tego mają nudności, obficie się pocą lub ból promieniuje do ramienia, szczęki lub pleców, potrzebują pilnej pomocy medycznej. W takim przypadku należy natychmiast zgłosić się do lekarza, w przeciwnym razie może to doprowadzić do stanu bezpośrednio zagrażającego życiu.

