Komisja Europejska pokazuje EU Inc. Firma w 48 godzin i jeden rynek dla całej UE

Komisja Europejska przedstawiła w środę swój projekt EU Inc., które będzie podstawą dla 28. unijnego systemu. Spółkę można będzie założyć w całej Europie, wejść z nią na giełdę. To ogromny krok w stronę jednolitego rynku dla europejskich firm.

Publikacja: 18.03.2026 14:36

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej

Aleksandra Ptak-Iglewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co to jest EU Inc. i co Komisja Europejska chce tym osiągnąć dla jednolitego rynku europejskiego?
  • W jaki sposób EU Inc. ma ułatwić proces zakładania i rozwoju firm w całej Europie?
  • Jakie zabezpieczenia oraz dodatkowe inicjatywy towarzyszą wprowadzeniu EU Inc. w celu zapewnienia jego skuteczności i przejrzystości?

– Za pomocą EU Inc. zdecydowanie ułatwiamy rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w całej Europie. Każdy przedsiębiorca będzie mógł założyć firmę w ciągu 48 godzin, z dowolnego miejsca w Unii Europejskiej i w pełni online. Ten kluczowy krok to dopiero początek. Nasz cel jest jasny: jedna Europa – jeden rynek – do 2028 r. – mówi Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek dotyczący EU Inc., nowego jednolitego zbioru reguł korporacyjnych, który stanowi punkt wyjścia dla 28. unijnego systemu.

Co to jest EU Incorporated?

Jak tłumaczy Bruksela, to domyślne cyfrowe europejskie ramy korporacyjne, które mają ułatwić firmom zakładanie i prowadzenie działalności w całej UE. To przede wszystkim odpowiedź na wyścig w dziedzinie konkurencyjności ze Stanami Zjednoczonymi – ogromne ułatwienie i ujednolicenie przepisów ponad 27 różnych systemów prawnych poszczególnych państw członkowskich ma zachęcić firmy do pozostania w Europie. Albo nawet – powrotu do Europy.

EU Inc odpowiada na poważny problem: z powodu różnych przepisów w 27 państwach UE, ekspansja europejska bywa trudniejsza niż ekspansja Stanów Zjednoczonych. Świadomość, że coś już naprawdę trzeba z tym zrobić rodziła się skokowo, pierwszym wstrząsem był Raport Draghiego, drugim – Donald Trump, jako całość, ale najbardziej – zainicjowana w kwietniu przed rokiem wojna celna i wysokie „karne” cła dla firm eksportujących do USA. To przypomniało argumenty, że na unijnym rynku bariery w handlu usługami są jak 95-proc. cła, a w towarach jak 67 proc. W ostatnim orędziu o stanie UE zmiany te zapowiadała Ursula von der Leyen.

Dziś Komisja Europejska przyznaje, że europejskie innowacyjne przedsiębiorstwa mają do czynienia z 27 krajowymi systemami prawnymi i ponad 60 formami prawnymi przedsiębiorstw. Ta złożoność może opóźnić założenie firmy nawet o miesiące, podnosząc koszty i zniechęcając do skalowania.

To raczej nie przypadek, że EU Inc zostanie wprowadzone za pomocą rozporządzenia, ten akt prawny każdy kraj może wdrażać bezpośrednio, gdy dyrektywy czekają lata implementacji do krajowych przepisów, a w efekcie na końcu przepisy państw członkowskich bardzo różniły się od siebie, także dzięki popularnemu również w Polsce gold-platingowi.

Rozporządzenie EU Inc. ma natomiast zapewnić – jednolity zestaw reguł korporacyjnych, które firmy mogą wybrać, zamiast „nawigować po wielu systemach krajowych”.

Czym ma się wyróżniać UE Inc? Pełen dostęp do rynku UE

Zaletami europejskiej spółki mają być lekarstwa na główne bolączki europejskiej przedsiębiorczości, czyli – szybsza i tania rejestracja firmy, proste procedury. A przede wszystkim – pełny dostęp do jednolitego rynku. Przedsiębiorstwa z UE będą mogły wybrać państwo członkowskie, gdzie mają siedzibę.

Jak informuje KE, przedsiębiorcy będą mogli założyć firmę EU Inc. w 48 godzin, za mniej niż 100 euro i bez minimalnych wymogów kapitałowych, firmy UE Inc. będą przekazywały informacje o spółce tylko raz, za pośrednictwem interfejsu na szczeblu UE łączącego krajowe rejestry przedsiębiorstw. Potem ma powstać centralny rejestr. Ale firmy EU Inc. uzyskają numery identyfikacji podatkowej i VAT bez konieczności ponownego składania dokumentów. Szybsze i tańsze ma być też ponowne uruchomienie: przedsiębiorstwa z UE Inc. będą miały dostęp do w pełni cyfrowych procedur likwidacyjnych, start-upy będą miały dostęp do uproszczonych procedur upadłościowych. Dzięki temu założyciele mogą próbować przetestować innowacyjne pomysły i w razie potrzeby zacząć od nowa.

Wreszcie, lepsze mają być warunki przyciągania inwestycji, bo wniosek KE usunie formalności osobiste, zapewni cyfrowe procedury dotyczące operacji finansowych i uprości transfer akcji, nie będzie już obowiązkowego udziału pośredników w transferach akcji i procedurach likwidacyjnych.

Wniosek umożliwi również państwom członkowskim wpuszczanie spółek UE Inc. na giełdy papierów wartościowych.

Co ważne, wniosek KE ma też czarną listę zakazanych praktyk, by przedsiębiorstwa UE Inc. były traktowane tak samo jak firmy krajowe, będą też zabezpieczenia przed nadużyciami – wniosek nie ma wpływu na krajowe przepisy zatrudnienia i prawa socjalnego. Warta uwagi jest też elastyczność akcji – spółki UE Inc. mogą tworzyć różne rodzaje akcji o różnych prawach ekonomicznych lub prawach głosu, np. dla ochrony przed wrogimi przejęciami.

Komisja przyjęła też dziś komunikat przedstawiający plany ukończenia 28. systemu w innych obszarach polityki, jak np. apel do krajów o wskazanie sądów uprawnionych do rozstrzygania sporów dotyczących prawa spółek UE Inc., analiza umożliwienia stuprocentowej telepracy transgranicznej innowacyjnym start-upom i scale-upom.

Zapowiedziano również dostęp do kapitału dla start-upów w oparciu o pieniądze Unii Oszczędności i Inwestycji.

