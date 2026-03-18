Z tego artykułu dowiesz się: Co to jest EU Inc. i co Komisja Europejska chce tym osiągnąć dla jednolitego rynku europejskiego?

W jaki sposób EU Inc. ma ułatwić proces zakładania i rozwoju firm w całej Europie?

Jakie zabezpieczenia oraz dodatkowe inicjatywy towarzyszą wprowadzeniu EU Inc. w celu zapewnienia jego skuteczności i przejrzystości?

– Za pomocą EU Inc. zdecydowanie ułatwiamy rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w całej Europie. Każdy przedsiębiorca będzie mógł założyć firmę w ciągu 48 godzin, z dowolnego miejsca w Unii Europejskiej i w pełni online. Ten kluczowy krok to dopiero początek. Nasz cel jest jasny: jedna Europa – jeden rynek – do 2028 r. – mówi Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek dotyczący EU Inc., nowego jednolitego zbioru reguł korporacyjnych, który stanowi punkt wyjścia dla 28. unijnego systemu.

Co to jest EU Incorporated?

Jak tłumaczy Bruksela, to domyślne cyfrowe europejskie ramy korporacyjne, które mają ułatwić firmom zakładanie i prowadzenie działalności w całej UE. To przede wszystkim odpowiedź na wyścig w dziedzinie konkurencyjności ze Stanami Zjednoczonymi – ogromne ułatwienie i ujednolicenie przepisów ponad 27 różnych systemów prawnych poszczególnych państw członkowskich ma zachęcić firmy do pozostania w Europie. Albo nawet – powrotu do Europy.