Europa jest wyjątkowa dzięki swoim światowej klasy talentom, rynkowi liczącemu 450 mln konsumentów oraz silnej tradycji stabilności i praworządności. Jednak w szybko zmieniającej się globalnej gospodarce musimy zadbać o to, by nasz kontynent nadal był miejscem, w którym przedsiębiorcy chcą zakładać działalność, rozwijać ją i wprowadzać innowacje.
Rosną napięcia geopolityczne, zmieniają się łańcuchy dostaw, nasila się konkurencja między dużymi gospodarkami. Firmy muszą wybierać miejsca inwestycji i ekspansji. Jak podkreśla raport Draghiego, Europa musi robić więcej, aby wzmocnić konkurencyjność i lepiej wspierać europejskich przedsiębiorców.
W konkurencyjności chodzi o to, aby innowacje szły w parze ze sprawiedliwością społeczną, aby wzrostowi gospodarczemu towarzyszyła stabilność i aby szansa opierała się na zaufaniu. W nieprzewidywalnym świecie wartości to nie tylko korzyści gospodarcze, to również fundamenty odporności politycznej Europy, jej globalnych wpływów i stabilności demokratycznej.
Jeszcze w I kwartale Komisja Europejska przedstawi wniosek ustawodawczy w sprawie tzw. 28. systemu prawnego, który ma stać się motorem dla unijnych...
Chcąc utrzymać i wzmocnić tę przewagę konkurencyjną, UE musi uwolnić pełny potencjał swojego jednolitego rynku. Teoretycznie jest to największy rynek na świecie. W praktyce jednak jego pełny potencjał pozostaje niewykorzystany, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw, które chcą rozwijać się ponad granicami wewnętrznymi w UE.
Obecnie przedsiębiorstwa, które chcą poszerzać swoją działalność w UE, muszą poruszać się w 27 różnych systemach prawa spółek. Zwłaszcza w przypadku start-upów i scale-upów fragmentacja przepisów spowalnia rozwój, zwiększa koszty i zniechęca przedsiębiorstwa do rozszerzania zakresu działalności w Europie.
Dlatego w przyszłym tygodniu przedstawię wniosek dotyczący 28. systemu prawa spółek. Nazywamy go w skrócie „EU Inc”. Będą to dobrowolne, domyślnie cyfrowe europejskie ramy korporacyjne mające ułatwić przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie działalności, jej rozwój w całej UE oraz zachęcanie ich do pozostania w Europie.
W ciągu ostatniego roku wraz z moimi współpracownikami w Komisji Europejskiej przeprowadziliśmy szeroko zakrojone konsultacje z przedsiębiorcami, inwestorami i zainteresowanymi stronami w całej UE. Ich zdanie było jasne: Europa potrzebuje prostszych i bardziej przewidywalnych ram korporacyjnych dla przedsiębiorstw, które chcą prowadzić działalność transgraniczną.
Ponad 85 proc. respondentów biorących udział w ukierunkowanych konsultacjach stwierdziło, że różnice w krajowych systemach prawa spółek są główną barierą rozwoju. Prawie trzy czwarte wskazało, że brak rozpoznawalnej „marki UE” dla przedsiębiorstw prywatnych utrudnia im przyciąganie inwestycji.
„EU Inc” to bezpośrednia odpowiedź na te postulaty. Nowy system obejmie jednolity, dobrowolny i zharmonizowany zestaw reguł korporacyjnych, z których przedsiębiorstwa będą mogły korzystać zamiast stosowania różnych systemów krajowych. Chociaż system opracowano z myślą o potrzebach innowacyjnych przedsiębiorstw, start-upów i scale-upów, nie będzie on ograniczał się do tych grup, ale pozostanie otwarty dla wszystkich przedsiębiorców i przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na formę prawną „EU Inc”, będą mogły korzystać z szybszych i prostszych procedur. Przedsiębiorcy będą mogli zarejestrować spółkę w pełni przez internet w ciągu 48 godzin za pośrednictwem pojedynczego punktu dostępu i bez minimalnych wymogów kapitałowych. Procesy korporacyjne będą z założenia cyfrowe przez cały cykl życia przedsiębiorstwa, co będzie również dotyczyć zgromadzeń udziałowców, posiedzeń zarządu i usprawnionych cyfrowych postępowań upadłościowych.
Inicjatywa „EU Inc” pomoże również europejskim przedsiębiorstwom w wyścigu o talenty. Bo talent jest jednym z największych zasobów Europy. Przedsiębiorstwa często mają jednak trudności z oferowaniem konkurencyjnych zachęt na dużą skalę. Nowe ramy ułatwią tworzenie planów opcji na akcje dla pracowników, na wspólnych zasadach dla całej UE, co pomoże przedsiębiorstwom przyciągać i zatrzymywać talenty potrzebne im do rozwoju.
EU Inc., czyli paneuropejska forma spółki, bez biurokratycznych barier i nadmiaru regulacji, może być game changerem dla gospodarki. O ile nie pozw...
Przedsiębiorstwom łatwiej będzie również uzyskać dostęp do kapitału. „EU Inc” zapewni jaśniejszą i bardziej przewidywalną strukturę korporacyjną, co ułatwi przedsiębiorstwom pozyskiwanie kapitału własnego ponad granicami i przez cały cykl wzrostu – od etapu start-upu po krytyczny etap scale-up.
Jest to szczególnie ważne, ponieważ europejskie przedsiębiorstwa zbyt często napotykają bariery w momencie, gdy właśnie są gotowe do rozwoju. W obliczu złożoności przepisów na jednolitym rynku wielu przedsiębiorców decyduje się na zwiększenie skali działalności gdzie indziej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.
Europa powinna być wymarzonym miejscem na świecie dla rozwoju przedsiębiorczości. Mamy na miejscu talenty. Mamy również pomysły. Naszym celem jest stworzenie otoczenia regulacyjnego, które umożliwi przedsiębiorstwom prowadzenie działalności w całej Europie równie łatwo, jak jest to możliwe w obrębie jednego kraju, oraz zatrzymanie europejskich innowacji w Europie.
Nie potrzebujemy w Unii 27 rynków kapitałowych, potrzebujemy jednego, by firmy szukające finansowania znalazły jego źródło – mówi komisarz Maria Lu...
28. system prawny nie jest zatem tylko techniczną reformą prawa spółek – chodzi o uwolnienie pełnego potencjału jednolitego rynku.
Jednocześnie konkurencyjność Europy musi pozostać zakorzeniona w naszych podstawowych wartościach, takich jak niezawodność, przewidywalność i poszanowanie praworządności. Wartości te zwiększają zaufanie, które jest jedną z najpotężniejszych sił napędowych zrównoważonego wzrostu gospodarczego. To z kolei przekłada się na lepsze miejsca pracy, wyższy poziom życia i większe możliwości dla naszych obywateli, a jednocześnie wzmacnia zdolność Europy do kształtowania światowych standardów.
Europejscy przedsiębiorcy nie powinni być zmuszeni do zmiany miejsca działalności, aby realizować swoje pomysły. „EU Inc” zapewni przedsiębiorstwom szybkość, prostotę i skalę działania, a jednocześnie odpowiedni poziom pewności i zaufania, który definiuje Europę. Powstaną w ten sposób warunki dla rozwoju nowej generacji przedsiębiorstw UE.
Przesłanie jest proste: jeśli chcesz się rozwijać, Europa stoi dla przedsiębiorców otworem.
