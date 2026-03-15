Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Unijny komisarz dla "Rzeczpospolitej": Startujemy z EU Inc

W przyszłym tygodniu przedstawię wniosek dotyczący 28. systemu prawa spółek. Będą to dobrowolne, domyślnie cyfrowe europejskie ramy korporacyjne mające ułatwić przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie działalności – pisze komisarz UE ds. sprawiedliwości.

Publikacja: 15.03.2026 11:09

Foto: AdobeStock

Michael McGrath

Europa jest wyjątkowa dzięki swoim światowej klasy talentom, rynkowi liczącemu 450 mln konsumentów oraz silnej tradycji stabilności i praworządności. Jednak w szybko zmieniającej się globalnej gospodarce musimy zadbać o to, by nasz kontynent nadal był miejscem, w którym przedsiębiorcy chcą zakładać działalność, rozwijać ją i wprowadzać innowacje.

Europa w nieprzewidywalnych czasach

Rosną napięcia geopolityczne, zmieniają się łańcuchy dostaw, nasila się konkurencja między dużymi gospodarkami. Firmy muszą wybierać miejsca inwestycji i ekspansji. Jak podkreśla raport Draghiego, Europa musi robić więcej, aby wzmocnić konkurencyjność i lepiej wspierać europejskich przedsiębiorców.

W konkurencyjności chodzi o to, aby innowacje szły w parze ze sprawiedliwością społeczną, aby wzrostowi gospodarczemu towarzyszyła stabilność i aby szansa opierała się na zaufaniu. W nieprzewidywalnym świecie wartości to nie tylko korzyści gospodarcze, to również fundamenty odporności politycznej Europy, jej globalnych wpływów i stabilności demokratycznej.

Pro

Fragmentacja przepisów spowalnia rozwój

Chcąc utrzymać i wzmocnić tę przewagę konkurencyjną, UE musi uwolnić pełny potencjał swojego jednolitego rynku. Teoretycznie jest to największy rynek na świecie. W praktyce jednak jego pełny potencjał pozostaje niewykorzystany, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw, które chcą rozwijać się ponad granicami wewnętrznymi w UE.

Reklama
Reklama

Obecnie przedsiębiorstwa, które chcą poszerzać swoją działalność w UE, muszą poruszać się w 27 różnych systemach prawa spółek. Zwłaszcza w przypadku start-upów i scale-upów fragmentacja przepisów spowalnia rozwój, zwiększa koszty i zniechęca przedsiębiorstwa do rozszerzania zakresu działalności w Europie.

28. system prawa spółek w UE

Dlatego w przyszłym tygodniu przedstawię wniosek dotyczący 28. systemu prawa spółek. Nazywamy go w skrócie „EU Inc”. Będą to dobrowolne, domyślnie cyfrowe europejskie ramy korporacyjne mające ułatwić przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie działalności, jej rozwój w całej UE oraz zachęcanie ich do pozostania w Europie.

W ciągu ostatniego roku wraz z moimi współpracownikami w Komisji Europejskiej przeprowadziliśmy szeroko zakrojone konsultacje z przedsiębiorcami, inwestorami i zainteresowanymi stronami w całej UE. Ich zdanie było jasne: Europa potrzebuje prostszych i bardziej przewidywalnych ram korporacyjnych dla przedsiębiorstw, które chcą prowadzić działalność transgraniczną.

Ponad 85 proc. respondentów biorących udział w ukierunkowanych konsultacjach stwierdziło, że różnice w krajowych systemach prawa spółek są główną barierą rozwoju. Prawie trzy czwarte wskazało, że brak rozpoznawalnej „marki UE” dla przedsiębiorstw prywatnych utrudnia im przyciąganie inwestycji. 

EU Inc nie tylko dla start-upów

„EU Inc” to bezpośrednia odpowiedź na te postulaty. Nowy system obejmie jednolity, dobrowolny i zharmonizowany zestaw reguł korporacyjnych, z których przedsiębiorstwa będą mogły korzystać zamiast stosowania różnych systemów krajowych. Chociaż system opracowano z myślą o potrzebach innowacyjnych przedsiębiorstw, start-upów i scale-upów, nie będzie on ograniczał się do tych grup, ale pozostanie otwarty dla wszystkich przedsiębiorców i przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na formę prawną „EU Inc”, będą mogły korzystać z szybszych i prostszych procedur. Przedsiębiorcy będą mogli zarejestrować spółkę w pełni przez internet w ciągu 48 godzin za pośrednictwem pojedynczego punktu dostępu i bez minimalnych wymogów kapitałowych. Procesy korporacyjne będą z założenia cyfrowe przez cały cykl życia przedsiębiorstwa, co będzie również dotyczyć zgromadzeń udziałowców, posiedzeń zarządu i usprawnionych cyfrowych postępowań upadłościowych.

Reklama
Reklama

Inicjatywa „EU Inc” pomoże również europejskim przedsiębiorstwom w wyścigu o talenty. Bo talent jest jednym z  największych zasobów Europy. Przedsiębiorstwa często mają jednak trudności z oferowaniem konkurencyjnych zachęt na dużą skalę. Nowe ramy ułatwią tworzenie planów opcji na akcje dla pracowników, na wspólnych zasadach dla całej UE, co pomoże przedsiębiorstwom przyciągać i zatrzymywać talenty potrzebne im do rozwoju. 

Opinie Ekonomiczne
Będzie łatwiej o kapitał

Przedsiębiorstwom łatwiej będzie również uzyskać dostęp do kapitału. „EU Inc” zapewni jaśniejszą i bardziej przewidywalną strukturę korporacyjną, co ułatwi przedsiębiorstwom pozyskiwanie kapitału własnego ponad granicami i przez cały cykl wzrostu – od etapu start-upu po krytyczny etap scale-up.

Jest to szczególnie ważne, ponieważ europejskie przedsiębiorstwa zbyt często napotykają bariery w momencie, gdy właśnie są gotowe do rozwoju. W obliczu złożoności przepisów na jednolitym rynku wielu przedsiębiorców decyduje się na zwiększenie skali działalności gdzie indziej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

Europa powinna być wymarzonym miejscem na świecie dla rozwoju przedsiębiorczości. Mamy na miejscu talenty. Mamy również pomysły. Naszym celem jest stworzenie otoczenia regulacyjnego, które umożliwi przedsiębiorstwom prowadzenie działalności w całej Europie równie łatwo, jak jest to możliwe w obrębie jednego kraju, oraz zatrzymanie europejskich innowacji w Europie.

Gospodarka
Reklama
Reklama

Uwolnijmy potencjał jednolitego rynku

28. system prawny nie jest zatem tylko techniczną reformą prawa spółek – chodzi o uwolnienie pełnego potencjału jednolitego rynku.

Jednocześnie konkurencyjność Europy musi pozostać zakorzeniona w naszych podstawowych wartościach, takich jak niezawodność, przewidywalność i poszanowanie praworządności. Wartości te zwiększają zaufanie, które jest jedną z najpotężniejszych sił napędowych zrównoważonego wzrostu gospodarczego. To z kolei przekłada się na lepsze miejsca pracy, wyższy poziom życia i większe możliwości dla naszych obywateli, a jednocześnie wzmacnia zdolność Europy do kształtowania światowych standardów.

Europejscy przedsiębiorcy nie powinni być zmuszeni do zmiany miejsca działalności, aby realizować swoje pomysły. „EU Inc” zapewni przedsiębiorstwom szybkość, prostotę i skalę działania, a jednocześnie odpowiedni poziom pewności i zaufania, który definiuje Europę. Powstaną w ten sposób warunki dla rozwoju nowej generacji przedsiębiorstw UE.

Przesłanie jest proste: jeśli chcesz się rozwijać, Europa stoi dla przedsiębiorców otworem.

 

Reklama
Reklama
O autorze

Michael McGrath

Unijny komisarz ds. demokracji, sprawiedliwości, rządów prawa i ochrony konsumentów. W przeszłości m.in. minister finansów Irlandii.



© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Opinie Ekonomiczne
Materiał Promocyjny
Materiał Promocyjny
Opinie Ekonomiczne
Opinie Ekonomiczne
Opinie Ekonomiczne
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama