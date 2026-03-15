Europa jest wyjątkowa dzięki swoim światowej klasy talentom, rynkowi liczącemu 450 mln konsumentów oraz silnej tradycji stabilności i praworządności. Jednak w szybko zmieniającej się globalnej gospodarce musimy zadbać o to, by nasz kontynent nadal był miejscem, w którym przedsiębiorcy chcą zakładać działalność, rozwijać ją i wprowadzać innowacje.

Europa w nieprzewidywalnych czasach

Rosną napięcia geopolityczne, zmieniają się łańcuchy dostaw, nasila się konkurencja między dużymi gospodarkami. Firmy muszą wybierać miejsca inwestycji i ekspansji. Jak podkreśla raport Draghiego, Europa musi robić więcej, aby wzmocnić konkurencyjność i lepiej wspierać europejskich przedsiębiorców.

W konkurencyjności chodzi o to, aby innowacje szły w parze ze sprawiedliwością społeczną, aby wzrostowi gospodarczemu towarzyszyła stabilność i aby szansa opierała się na zaufaniu. W nieprzewidywalnym świecie wartości to nie tylko korzyści gospodarcze, to również fundamenty odporności politycznej Europy, jej globalnych wpływów i stabilności demokratycznej.

Fragmentacja przepisów spowalnia rozwój

Chcąc utrzymać i wzmocnić tę przewagę konkurencyjną, UE musi uwolnić pełny potencjał swojego jednolitego rynku. Teoretycznie jest to największy rynek na świecie. W praktyce jednak jego pełny potencjał pozostaje niewykorzystany, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw, które chcą rozwijać się ponad granicami wewnętrznymi w UE.