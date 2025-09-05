Zofia, Maja i Zuzanna oraz Nikodem, Antoni i Jan – oto imiona najczęściej nadawane polskim dzieciom. Tak było w pierwszej połowie tego roku i w roku ubiegłym, co wiemy z listy cyklicznie publikowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Współcześni 30- i 40-latkowie pamiętają ze szkolnych czasów, że w jednej klasie często to samo imię nosiło kilka osób. W sąsiednich ławkach uczyły się cztery Anie, trzy Ole, czterech Michałów i trzech Piotrów. Dzisiaj takie sytuacje zdarzają się rzadziej. Rośnie gotowość rodziców, by wybierać imiona oryginalne.