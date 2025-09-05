Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Aktualizacja: 05.09.2025 10:41 Publikacja: 05.09.2025 09:25
Foto: Bignai/Shutterstock
Zofia, Maja i Zuzanna oraz Nikodem, Antoni i Jan – oto imiona najczęściej nadawane polskim dzieciom. Tak było w pierwszej połowie tego roku i w roku ubiegłym, co wiemy z listy cyklicznie publikowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Współcześni 30- i 40-latkowie pamiętają ze szkolnych czasów, że w jednej klasie często to samo imię nosiło kilka osób. W sąsiednich ławkach uczyły się cztery Anie, trzy Ole, czterech Michałów i trzech Piotrów. Dzisiaj takie sytuacje zdarzają się rzadziej. Rośnie gotowość rodziców, by wybierać imiona oryginalne.
