Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Od Zofii do Dżastina. Co mówi o Polakach ranking najpopularniejszych imion

W Polsce wydłuża się lista imion, które wybierają dla swoich dzieci rodzice. Jesteśmy jak Japończycy i mieszkańcy Europy Zachodniej – coraz ważniejsze staje się, by imię nie było zbyt popularne. Wybór między Anną i Jessicą albo Piotrem i Axelem mówi o nas jednak jeszcze coś ważnego.

Publikacja: 05.09.2025 09:25

Od Zofii do Dżastina. Co mówi o Polakach ranking najpopularniejszych imion

Foto: Bignai/Shutterstock

Michał Dobrołowicz

Zofia, Maja i Zuzanna oraz Nikodem, Antoni i Jan – oto imiona najczęściej nadawane polskim dzieciom. Tak było w pierwszej połowie tego roku i w roku ubiegłym, co wiemy z listy cyklicznie publikowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Współcześni 30- i 40-latkowie pamiętają ze szkolnych czasów, że w jednej klasie często to samo imię nosiło kilka osób. W sąsiednich ławkach uczyły się cztery Anie, trzy Ole, czterech Michałów i trzech Piotrów. Dzisiaj takie sytuacje zdarzają się rzadziej. Rośnie gotowość rodziców, by wybierać imiona oryginalne.

Pozostało jeszcze 97% artykułu

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Andrzej Bargiel (ur. 18 kwietnia 1988 w Rabce) – polski narciarz wysokogórski (skialpinista), biegac
Plus Minus
Andrzej Bargiel: Zmiany klimatu podnoszą ryzyko na Mount Evereście
Tom (Mark Ruffalo, z lewej) ma swojej roboty już dosyć. Z kolei Anthony (Fabien Frankel) nie może si
Plus Minus
Włos na głowie się jeży. Serial „Grupa zadaniowa” jak najlepsze kino sensacyjne
Kamieniec Podolski – jedna z najważniejszych twierdz na dawnych Kresach. W jaki sposób dzisiaj dbać
Plus Minus
Mit Kresów już nie służy Polsce na Wschodzie. Pora na nową politykę
Dowództwo niemieckie podejmowało się zaciekłej obrony przed Armią Czerwoną niejednego dużego miasta
Plus Minus
Powstańcza Realpolitik a wojna z Rosją
Żeby rząd odwrócił trend spadającego poparcia, trzeba by wykonać jakieś brawurowe ruchy. Tymczasem o
Plus Minus
Łukasz Pawłowski: Karol Nawrocki patronem całej prawicy? To po prostu niemożliwe
Reklama
Reklama
e-Wydanie