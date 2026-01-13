Rzeczpospolita

Prawo
Federacja Przedsiębiorców Polskich proponuje alternatywę dla ustawy o PIP. Jaki ma pomysł?

Federacja Przedsiębiorców Polskich wysłała do premiera Donalda Tuska pismo wraz z propozycją ustawy, która ma stanowić alternatywę dla projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zamiast rozszerzania uprawnień PIP, FPP chce stopniowego oskładkowania umów-zleceń.

Publikacja: 13.01.2026 16:07

Federacja Przedsiębiorców Polskich ma propozycję dotyczącą oskładkowania umów-zleceń

Federacja Przedsiębiorców Polskich ma propozycję dotyczącą oskładkowania umów-zleceń

Foto: Albert Zawada/PAP

Małgorzata Krzystała

O treści propozycji projektu ustawy stworzonego przez FPP jako pierwszy poinformował PulsHR.pl. Okazuje się, że samo rozwiązanie nie jest niczym nowym, ponieważ pomysł ten pojawił się jeszcze za poprzedniej władzy.

Co proponuje Federacja Przedsiębiorców Polskich?

Rozwiązanie, które proponuje FPP, ma uporządkować polski rynek pracy, nie narażając przy tym firm na dodatkowe ryzyka. Jak donosi PulsHR.pl, pomysł ten będzie stanowić naturalną kontynuację reformy, która polegała na wprowadzeniu zasady kumulacji tytułów do ubezpieczenia społecznego w przypadku umów-zleceń do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Federacja Przedsiębiorców Polskich proponuje stopniowe zrównanie zasad oskładkowania umów-zleceń z umowami o pracę. Proces ten byłby rozciągnięty na 5 lat. Jak miałoby to wyglądać w praktyce? W pierwszym roku oskładkowanie zostałoby podniesione do poziomu 125 proc. płacy minimalnej, w drugim do poziomu 155 proc., w trzecim do poziomu 200 proc., zaś w czwartym do poziomu 250 proc. W ostatnim roku obowiązywałoby już oskładkowanie na zasadach ogólnych (tj. do 30-krotności miesięcznego wynagrodzenia w skali roku).

Autorzy projektu chcą również, aby zaproponowane przez nich rozwiązanie zostało uzupełnione o mechanizmy waloryzacyjne w ramach zamówień publicznych. Uważają, że w ten sposób będzie można osiągnąć efekt reformy A4.7, którego oczekuje Unia Europejska.

Czytaj więcej: Nowy zwrot w sprawie PIP. Jest pomysł na uporządkowanie rynku pracy [TYLKO U NAS]

