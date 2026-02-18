Polska 2050 musiała się rozpaść?
W 2001 r. powstała Platforma Obywatelska. Z oddolnego (przynajmniej w deklaracjach) ruchu rozkręconego przez trzech tenorów (Maciej Płażyński, Andrzej Olechowski i Donald Tusk) powstała do bólu pragmatyczna partia rządząca i jeden lider zarządzający. A szyld i tak poddano lekkiemu liftingowi, więc PO już oficjalnie nie istnieje.
W 2001 r. powstał także PiS – w deklaracjach chadecki i piłsudczykowski, w praktyce cyniczna formacja, niewahająca się przekraczać jakichkolwiek granic dzielących ją od władzy. Kreująca za to prezydentów i to ex nihilo: wystarczy trochę popiołu i świętego olejku z mirry.
To były ostatnie formacje, które zagnieździły się na scenie politycznej pod hasłem budowy „czegoś nowego”. W 2015 r. powstało Razem, odwołujące się do demokratycznego socjalizmu (co nie gwarantuje przetrwania), a w 2019 r. Konfederacja – ultraliberalna i nacjonalistyczna jednocześnie (co idealnie odzwierciedla typ umysłowości młodego Polaka żyjącego w mieście powiatowym).
I już. Tradycyjne środowiska, takie jak PSL czy wywodząca się z SLD Lewica przetrwały dzięki sile więzi wywodzących się z przeszłości i układów lokalnych. I dlatego to właśnie te partie są sprawdzonymi młodszymi partnerami w koalicji utworzonej jesienią 2023 r. Reszta to kurz historii, wymagający od posłów utworzenia indywidualnych strategii przetrwania.
Bo jak się nie ma wspólnej idei albo chociaż przeszłości, to pozostaje tylko walka wewnętrzna – tym bardziej zażarta, im bliżej do wyborów. I wszystkie eksperymenty polityczne tworzone po 2001 r. na bazie akcji marketingowych, rockandrollowego tournée czy talk-show muszą się skończyć tak samo szybko, jak się zaczęły.
Teraz trzeba tylko poczekać, jaka partia wypadnie z maszyny losującej przed następnymi wyborami parlamentarnymi. Stawiam na charyzmatyczną liderkę broniącą zwykłych ludzi z pozycji chrześcijańskich.
