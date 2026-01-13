Ograniczenie zatrudnienia w Polsce jest odbiciem pogarszającej się sytuacji koncernu na globalnych rynkach. Jak podaje Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów ACEA, sprzedaż Stellantis w Europie zmalała w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2025 r. o 5,5 proc. do 1,54 mln sztuk, w tym sprzedaż Fiata stopniała r/r o 11,3 proc., a Jeepa o 4 proc. W Polsce Fiat, który przed laty należał do grona rynkowych liderów, w ubiegłym roku zajął dopiero 32. pozycję w rankingu najczęściej rejestrowanych marek z niespełna półprocentowym udziałem w rynku.

Najgorszy wynik koncernu Stellantis od 1954 r.

Włoski koncern ma coraz większe kłopoty ze zbytem swoich aut już od dłuższego czasu. Według Reutersa, powołującego się na związki zawodowe FIM Cisl, w fabrykach Stellantis we Włoszech produkcja pojazdów osobowych i dostawczych w 2025 r. zmalała o 20 proc. w ujęciu rok do roku do niespełna 380 tys. sztuk, w tym samochodów osobowych stopniała o jedną czwartą do 213,7 tys., czyli najniższego poziomu od 1954 r. Przyczyną był spadek popytu na europejskim rynku i rosnąca konkurencja marek chińskich, zwłaszcza w przypadku samochodów elektrycznych. Mimo że w 2023 r. rząd Giorgii Meloni zapowiedział zwiększenie produkcji włoskich samochodów do 1 miliona sztuk rocznie, jej poziom stale się kurczył. W rezultacie odłożono premierę niektórych nowych modeli. W ubiegłym tygodniu należąca do Stellantisa amerykańska marka Chrysler poinformowała o zaprzestaniu produkcji hybrydowych modeli Jeepa Wranglera i Grand Cherokee oraz minivana Pacifica.

Problemem Włochów jest kurczący się rynek na małe samochody, które mają bardzo znaczący udział w produkcji Stellantis. Stały się mało atrakcyjne: z jednej strony przez wysokie koszty produkcji, wynikające z zaostrzanych norm emisji, co czyni takie auta drogimi, a w rezultacie mniej opłacalnymi dla producentów przez niższe marże. Z drugiej zmieniły się preferencje kupujących, którzy wolą większe, bardziej wszechstronne samochody typu crossover lub SUV, nawet jeśli są droższe.

Produkcja samochodów coraz mniej ważna

Fabryka w Tychach osiągnęła największą wielkość produkcji w 2009 r., gdy zakład (wówczas Fiat Auto Poland) opuściło prawie 606 tys. samochodów, z czego blisko połowę (298 tys.) stanowił Fiat Panda. Po ulokowaniu Pandy nowej generacji we włoskim Pomigliano, tyska fabryka ograniczyła produkcję.

W uzależnionym od eksportu polskim przemyśle motoryzacyjnym gotowe samochody mają obecnie znacznie mniejsze znaczenie niż produkcja części i komponentów. Według najnowszych danych branżowej firmy analitycznej AutomotiveSuppliers.pl, w pierwszych trzech kwartałach 2025 r. wartość eksportu samochodów osobowych i lekkich dostawczych wyniosła 5,1 mld euro, w porównaniu do 13,5 mld euro, jakie przyniósł eksport części i akcesoriów.