Jak podaje portal wnp.pl, we wtorek 13 stycznia potwierdziły się informacje o redukcji zatrudnienia przez Stellantis. Według wstępnych informacji, dokładny schemat redukcji ma być znany 14 stycznia. Tego samego dnia rozpoczną się rozmowy firmy z przedstawicielami związków.

Stellantis redukuje zatrudnienie

„Fabryka w Tychach przez lata była najbardziej efektywnym zakładem w sieci Fiata, a później koncernu Stellantis. W ciągu ostatnich lat sytuacja pogorszyła się jednak. Wzrosły koszty produkcji, w tym koszty pracy” – analizuje portal wnp.pl. I dodaje, że Polska z pozycji „kraju niskokosztowego” weszła na półkę średnich kosztów produkcji.

Jaka przyszłość czeka pracowników Stellantis w Polsce? Według informacji podanych przez Agnieszkę Brania, kierowniczkę ds. komunikacji i PR w fabrykach Stellantis, redukcja zatrudnienia nie dotyczy tyskiej fabryki silników. Zwolnienia nie są także planowane w przypadku fabryki w Gliwicach.

Jakie są przyczyny kryzysu marki? „Po skonsumowaniu synergii, które wynikały z połączenia koncernów PSA i FCA, Stellantis zderzył się z rynkowym kryzysem i zamieszaniem związanym z wprowadzeniem wysokich ceł przez USA” – analizuje WNP.