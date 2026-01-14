Aktualizacja: 14.01.2026 14:46 Publikacja: 14.01.2026 14:02
Stellantis planuje redukcję zatrudnienia w zakładzie w Tychach. Włoskie fabryki ze spadkiem produkcji (fot. siedziba Stellantis)
Foto: Giuliano Berti/Bloomberg
Jak podaje portal wnp.pl, we wtorek 13 stycznia potwierdziły się informacje o redukcji zatrudnienia przez Stellantis. Według wstępnych informacji, dokładny schemat redukcji ma być znany 14 stycznia. Tego samego dnia rozpoczną się rozmowy firmy z przedstawicielami związków.
„Fabryka w Tychach przez lata była najbardziej efektywnym zakładem w sieci Fiata, a później koncernu Stellantis. W ciągu ostatnich lat sytuacja pogorszyła się jednak. Wzrosły koszty produkcji, w tym koszty pracy” – analizuje portal wnp.pl. I dodaje, że Polska z pozycji „kraju niskokosztowego” weszła na półkę średnich kosztów produkcji.
Jaka przyszłość czeka pracowników Stellantis w Polsce? Według informacji podanych przez Agnieszkę Brania, kierowniczkę ds. komunikacji i PR w fabrykach Stellantis, redukcja zatrudnienia nie dotyczy tyskiej fabryki silników. Zwolnienia nie są także planowane w przypadku fabryki w Gliwicach.
Jakie są przyczyny kryzysu marki? „Po skonsumowaniu synergii, które wynikały z połączenia koncernów PSA i FCA, Stellantis zderzył się z rynkowym kryzysem i zamieszaniem związanym z wprowadzeniem wysokich ceł przez USA” – analizuje WNP.
Z jeszcze większymi wyzwaniami borykają się w ostatnim czasie włoskie fabryki marki. Jak podlicza WNP, szacunkowe dane za 2025 r. pokazują spadek produkcji o jedną piątą (w porównaniu z 2024 r.) – dokładne dane nie są jeszcze znane. Informacje podane kilka dni temu przez włoską centralę związkową FIM-CISL mówią z kolei o spadku produkcji o połowę w ciągu ostatnich dwóch lat.
