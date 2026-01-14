Rzeczpospolita
Ekonomia
Stellantis na trudnym kursie. Zwolnienia w Polsce, Włochy ze spadkiem produkcji

14 stycznia rozpoczną się rozmowy Stellantis ze związkami zawodowymi. Firma likwiduje jedną zmianę w fabryce w Tychach. Sytuację analizuje portal WNP, przyglądając się narastającym problemom włoskich fabryk.

Publikacja: 14.01.2026 14:02

Stellantis planuje redukcję zatrudnienia w zakładzie w Tychach. Włoskie fabryki ze spadkiem produkcj

Foto: Giuliano Berti/Bloomberg

Katarzyna Pryga

Jak podaje portal wnp.pl, we wtorek 13 stycznia potwierdziły się informacje o redukcji zatrudnienia przez Stellantis. Według wstępnych informacji, dokładny schemat redukcji ma być znany 14 stycznia. Tego samego dnia rozpoczną się rozmowy firmy z przedstawicielami związków.

Stellantis redukuje zatrudnienie

„Fabryka w Tychach przez lata była najbardziej efektywnym zakładem w sieci Fiata, a później koncernu Stellantis. W ciągu ostatnich lat sytuacja pogorszyła się jednak. Wzrosły koszty produkcji, w tym koszty pracy” – analizuje portal wnp.pl. I dodaje, że Polska z pozycji „kraju niskokosztowego” weszła na półkę średnich kosztów produkcji.

Jaka przyszłość czeka pracowników Stellantis w Polsce? Według informacji podanych przez Agnieszkę Brania, kierowniczkę ds. komunikacji i PR w fabrykach Stellantis, redukcja zatrudnienia nie dotyczy tyskiej fabryki silników. Zwolnienia nie są także planowane w przypadku fabryki w Gliwicach.

Linia produkcyjna w fabryce Stellantis w Gliwicach. Styczeń 2024 roku.
Biznes
Strategiczny dla Polski przemysł wciąż się chwieje

Jakie są przyczyny kryzysu marki? „Po skonsumowaniu synergii, które wynikały z połączenia koncernów PSA i FCA, Stellantis zderzył się z rynkowym kryzysem i zamieszaniem związanym z wprowadzeniem wysokich ceł przez USA” – analizuje WNP.

Problemy włoskich fabryk: Dramatyczny spadek produkcji

Z jeszcze większymi wyzwaniami borykają się w ostatnim czasie włoskie fabryki marki. Jak podlicza WNP, szacunkowe dane za 2025 r. pokazują spadek produkcji o jedną piątą (w porównaniu z 2024 r.) – dokładne dane nie są jeszcze znane. Informacje podane kilka dni temu przez włoską centralę związkową FIM-CISL mówią z kolei o spadku produkcji o połowę w ciągu ostatnich dwóch lat.

Czytaj dalej: Stellantis znalazł się pod ścianą. W Polsce potężne zwolnienia, we Włoszech tragedia

Źródło: rp.pl

Motoryzacja zatrudnienie Stellantis
