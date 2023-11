Bieda rezerwa, czyli żołnierze drugiej kategorii

– To świadczy o biedzie – mówi nam wysoki rangą oficer Wojska Polskiego.

Nie ma jasności, na ile stan wojskowych magazynów wynika z przekazania wsparcia dla Ukrainy. Fakty są takie, że Polska przekazała tam m.in. karabiny GROT, hełmy, kamizelki kuloodporne, wyposażenie osobiste żołnierzy, środki opatrunkowe.

Wyposażenie dla rezerwistów drugiej kategorii

Na pytania dotyczące wyposażenia rezerwistów nie odpowiedziało „Rzeczpospolitej” Ministerstwo Obrony Narodowej. Ppłk. Marek Chmiel rzecznik prasowy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informuje nas, że żołnierze rezerwy powoływani na ćwiczenia i przeszkolenia wojskowe są wyposażani w przedmioty umundurowania i wyekwipowania (PUiW) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 13 maja 2022 r.

- Warto podkreślić, że ze względu na krótki okres szkolenia, trwający zwykle od 2 do 5 dni, mając na uwadze racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami, żołnierze są wyposażani w PUiW przy wykorzystaniu II kategorii użytkowej, która obejmuje przedmioty używane, pełnowartościowe, czyste, po wykonanych zabiegach konserwacyjnych - czyszczenie, pranie, dezynfekcja. Odnosi się to również do wyposażenia żołnierzy rezerwy w hełmy stalowe – dodaje ppłk. Marek Chmiel.

Problem z amunicją do pistoletów P83 i hełmami

Odnosząc się do braku amunicji do pistoletów stwierdza „że zarówno amunicja, jak i pistolet P-83 zostały określone jako nieperspektywiczne w związku z czym obecnie wymieniane są one na nowy typ pistoletu (VIS 100) i nową do niego amunicję”. Ppłk. Marek Chmiel przypomina, że 19 maja 2023 r. Agencja Uzbrojenia podpisała umowę o dostawie blisko 28 tys. kompletów pistoletów samopowtarzalnych VIS 100 wraz z wyposażeniem. Z kolei 8 marca 2023 r. została zawarta kolejna umowa pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Maskpol S.A., która obejmuje dostawę w latach 2023-2024 ok. 84 tys. hełmów kompozytowych wz. 2005 oraz HP-05 (FAST). Rzecznik Inspektoratu Wsparcia SZ dodaje, że do końca 2023 roku do wojska ma zostać dostarczonych 25 tysięcy hełmów HP-05. Warto przypomnieć, że radomska Fabryka Broni „Łucznik” dostarczy do armii w ciągu kilku lat ok. 184 tys. sztuk karabinków GROT.

Kwestia wyposażenia osobistego żołnierzy pojawiła się w czasie kampanii wyborczej do parlamentu. Politycy partii Razem zwracali uwagę, że jest „to kluczowa potrzeba, która ma wpływ na warunki pełnienia służby i morale armii”. - Doświadczenia ukraińskie pokazały, jak istotny wpływ na zdolność bojową jednostek mają tak podstawowe kwestie jak jakość i dostępność obuwia, hełmów, bielizny i mundurów, śpiworów, kamizelek i innych elementów wyposażenia osobistego – mówili nam.