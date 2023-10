Na ćwiczenia wojskowe mogą być też powoływanie osoby bez przeszkolenia wojskowego posiadające szczególne kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych. Armia określa, że nie powinno być ich więcej niż 3 000 osób. Taki sam limit został ustalony na 2023 rok. Będą oni wzywani przeważnie na ćwiczenia w weekendy.

Chorzy zostaną przebadani przez lekarzy z Rejonowych Komisji Lekarskich

Rezerwiści na wezwanie muszą zgłosić się do Centrum Rekrutacyjnego, a po otrzymaniu skierowania - do konkretnej jednostki wojskowej. Osoby, które nie będą mogły tego zrobić z powodów zdrowotnych, zostaną skierowane do Rejonowych Komisji Lekarskich.

Praktyka jest taka, że WCR wydaje kartę powołania na ćwiczenia wojskowe z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Za każdy dzień udziału w ćwiczeniu rezerwista otrzymuje świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie.

Do którego roku życia armia upomni się o rezerwistę

W poprzednich latach jednym z celów takich wezwań było przekwalifikowanie żołnierzy do innych specjalności wojskowych. Częściej powoływani byli na ćwiczenia żołnierze rezerwy o typowo bojowych specjalnościach wojskowych, np. obsługa karabinów maszynowych, granatników, operatorzy sprzętu bojowego i łączności. Wiek powoływanych na ćwiczenia rezerwy żołnierzy reguluje ustawa. Na ćwiczenia powoływani są szeregowi do 55 roku życia, a podoficerowie lub oficerowie – do 63 lat.

Do końca tego roku – zgodnie z rozporządzeniem – na ćwiczenia rezerwy powinno zostać powołanych do 200 000 żołnierzy. Armia nie podaje informacji, ile osób w rzeczywistości udało się powołać, bowiem jest to informacja niejawna.