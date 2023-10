Ile mamy wojska, czyli co utajniał Mariusz Błaszczak

Szef MON postanowił jednak dalej punktować byłego ministra. „Panie Siemoniak, może Pan zmieniać wersje nawet kilka razy dziennie i tak wszyscy wiemy, że będziecie likwidować wojsko. Jeszcze wczoraj mówił Pan o 30 tys. żołnierzy WOT, co również oznacza zwolnienia, bo obecnie mamy ich ponad 38 tys. Z niecierpliwością czekamy co powie Pan jutro”- napisał Błaszczak.

Czytaj więcej Publicystyka Jaka będzie armia po rządach Mariusza Błaszczaka Nie ma mowy o przywróceniu poboru, planowana jest weryfikacja zakupów dla wojska. Nowa większość parlamentarna nie będzie się też trzymała planu Mariusza Błaszczaka dotyczącego budowy 300-tysięcznej armii, ale zapowiada utrzymanie wysokich wydatków na siły zbrojne.

O planie opozycji na armię pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” już pod koniec sierpnia, ale wtedy minister Błaszczak nie reagował – najpewniej planował atak na opozycję z flanki za pomocą fragmentów odtajnionego planu obrony kraju z 2011 r. Celem było wzbudzenie strachu w mieszkańcach wschodniej Polski, wizją rządu Tuska, który miał rzekomo oddać pół kraju Rosjanom, a ci mieli tam zorganizować krwawą łaźnię, jak w ukraińskiej Buczy. Nieistotna dla ministra Błaszczaka była merytoryczna debata na temat wizji rozwoju armii, tylko „bujanie łódką”, dla podbicia emocji.

Jaka ma być armia według Platformy Obywatelskiej

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej mówił wówczas, że armia powinna liczyć „150 tys. najwyższej klasy żołnierzy zawodowych, 30 tys. żołnierzy obrony terytorialnej, 30 tys. stanu zmiennego (ochotnicza zasadnicza służba)”. Ponadto zakładał utrzymanie 250 tys. przeszkolonej rezerwy.

Ugrupowania opozycyjne, od początku kampanii kwestionowały plan rządu PiS budowy 300 tys. armii. Przyznawały, że nie wiedzą jakie są przesłanki ustalenia takiego limitu żołnierzy, i wątpiły w realną możliwość jej budowy, bez możliwości przywrócenia poboru.

Ilu jest żołnierzy w Wojsku Polskim

Ministerstwo Obrony Narodowej podaje teraz, że armia liczy ok. 187 tys. żołnierzy „pod bronią”. Ale ciągle nie ma jasności, w jaki sposób to liczy. Już w czerwcu ujawniliśmy, że Najwyższa Izba Kontroli wytknęła MON, że niektóre dane statystyczne dotyczące liczby żołnierzy objął klauzulą „zastrzeżone”. Jednocześnie minister co jakiś czas podawał publicznie jakieś cyfry, których nie można było w żaden sposób zweryfikować.