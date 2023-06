Zapytaliśmy Ministerstwo Obrony Narodowej, dlaczego niektóre dane zostały objęte klauzulą zastrzeżone. Do zamknięcia tego wydania „Rzeczpospolitej” nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

"Plan Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych był jawny, teraz jest niejawny"

Zdaniem posła Pawła Szramki, lidera partii Dobry Ruch, członka sejmowej Komisji Obrony Narodowej, nie ma podstaw, aby takie dane traktować jako wrażliwe z powodu na bezpieczeństwo państwa. Jego zdaniem w ten sposób resort obrony może manipulować danymi, aby pokazywać tylko te informacje na temat wojska, które są spójne z przekazem partyjnym.

– Chodzi o to, aby opinia publiczna nie poznała rzeczywistego stanu sił zbrojnych – uważa poseł KO Czesław Mroczek, były wiceminister obrony narodowej w rządzie PO–PSL. – To działanie nagminne, w przeszłości np. plan Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych był jawny, teraz jest niejawny, aby nie pokazać wysokość kredytów i wartość ich obsługi przy zakupach uzbrojenia – dodaje poseł. Jego zdaniem nie chodzi o to, że takie dane stanowią informację dla wroga, tylko o to, aby można je było ukryć przed opinią publiczną, nie można było dokonać porównania z informacjami z poprzednich lat i pokazać pewnych tendencji, aby nie można było pewnych danych zweryfikować. Czesław Mroczek dodaje, że sam minister Błaszczak niektóre zastrzeżone dane ujawnia, na co zwrócili zresztą uwagę kontrolerzy NIK.

Ze szczątkowych danych Izby wynika, że w poprzednim roku przeciętne zatrudnienie w wojsku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 158 903 osoby i było wyższe o 920, czyli o 0,6 proc. w porównaniu z 2021 r. Liczba żołnierzy zawodowych zwiększyła się o 4754 i wyniosła 118 340. TSW zaś wyniosła 31 700.