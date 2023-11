Ilu rezerwistów armia weźmie na ćwiczenia. Koszty są olbrzymie

Rada Ministrów opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie określenia liczby osób, które w 2024 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych.

200 tys. rezerwistów na ćwiczenia

Potwierdzają się nasze informacje, że armia chce wezwać w przyszłym roku nawet 200 tysięcy żołnierzy rezerwy. Ze wskazanego wyżej projektu wynika także, że może zostać powołanych również do 21 tys. z zawodowej służby wojskowej, do 20 tys. z aktywnej rezerwy, 34 550 z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz do 41 tys. z terytorialnej służby wojskowej. Te dwie ostatnie liczby w praktyce oznaczają, ilu żołnierzy ochotników w przyszłym roku może odbywać dobrowolną zasadniczą służbę wojskową oraz służyć w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Ile kosztuje szkolenie rezerwistów?

Z projektu rozporządzenia wynika ile może kosztować szkolenie tych żołnierzy. Koszt wezwania do 200 tysięcy rezerwistów – armia szacuje na 285 mln zł. Z kolei przeszkolenie ochotników dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – 2,9 mld zł. W sumie cały proces szkolenia może kosztować 6,4 mld zł.

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” ćwiczenia wojskowe mogą być: jednodniowe, krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do 30 dni; długotrwałe – trwające nieprzerwanie do 90 dni; rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.