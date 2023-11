Powstaje kolejna dywizja Wojska Polskiego. Na papierze

W 2018 r. rozpoczęło się formowanie 18. Dywizji Zmechanizowanej z dowództwem w Siedlcach, jesienią 2022 r. Mariusz Błaszczak podjął decyzję o tworzeniu 1. Dywizji Piechoty Legionów stacjonującej w województwach mazowieckim, lubelskim, warmińsko-mazurskim oraz kujawsko-pomorskim. Proces jej tworzenia niedawno się rozpoczął, jej dowództwo znajduje się w Ciechanowie.

Spór o liczbę żołnierzy Wojska Polskiego

Mariusz Błaszczak przypomniał w Nowym Mieście nad Pilicą, że do 2015 roku jednostki wojskowe były likwidowane, a po dojściu do władzy PiS są odbudowywane. – Lokalizacja w Nowym Mieście nad Pilicą wynika z analiz – przekonywał. I dodał, kierując te słowa najpewniej do dzisiejszej opozycji, że „nie wolno mówić o tym, że wojsko będzie mniejsze niż 300 tys., że będą rozwiązywane kontrakty”.

Opozycja od dawna kwestionuje bowiem zapowiedzi PiS zwiększenia liczebności armii do 300 tys. żołnierzy. Wskazuje na ograniczony potencjał demograficzny.

Czytaj więcej Wojsko Siemoniak i Błaszczak spierają się o przyszłość armii. "Niech Pan się lepiej zajmie pakowaniem kartonów" Szef MON Mariusz Błaszczak zarzuca opozycji, że oprócz planów redukcji armii, zamierzają oddać kwestie obronności w ręce polityków Unii Europejskiej. "To Pan pogłębił współpracę obronną w ramach UE, chyba że tak jak z rosyjską rakietą nie miał Pan pojęcia co się dzieje w MON i wojsku" - odpowiedział były minister obrony Tomasz Siemoniak.

- Wielokrotnie mówiłem publicznie, że optymalnym wariantem jest 150-tysięczna armia zawodowa, 30-40 tys. żołnierzy obrony terytorialnej, 20-30 tys. dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i zbudowanie kilkusettysięcznej rezerwy. To da Polsce właściwe siły do obrony państwa – powtarzał Tomasz Siemoniak, jeden z liderów Koalicji Obywatelskiej, były wicepremier i minister obrony w rządzie PO-PSL.

Ministerstwo Obrony Narodowej podaje teraz, że armia to ok. 187 tys. żołnierzy „pod bronią”. Ale ciągle nie ma jasności, w jaki sposób to liczy. Już w czerwcu ujawniliśmy, że Najwyższa Izba Kontroli wytknęła MON, że niektóre dane statystyczne dotyczące liczby żołnierzy objął klauzulą „zastrzeżone”. Wprawdzie minister co jakiś czas podaje publicznie jakieś cyfry, ale nie można tego zweryfikować. Z danych NIK za poprzedni rok wynikało, że żołnierzy zawodowej w armii „pod bronią” Mariusza Błaszczaka było wtedy 118 340. W tym roku może być ich około 125 tys., do tego trzeba dodać 38,5 tys. żołnierzy WOT i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej ok. 30 tys.