Protokół jest podpisany własnoręcznie przez Barbarę Skrzypek.

Przesłuchanie i śmierć Barbary Skrzypek. PiS oskarża

Barbara Skrzypek została przesłuchana w charakterze świadka przez prokurator Ewę Wrzosek, w obecności adwokatów Jacka Dubois i Krystiana Lasika, pełnomocników pokrzywdzonego, bez udziału jej pełnomocnika (nie zgodziła się na to prokuratura) 12 marca. Przesłuchanie trwało ok. czterech i pół godziny, z jedną przerwą. Przesłuchanie nie było rejestrowane ponieważ - jak informuje prokuratura - żadna ze stron o to nie poprosiła. Według Ewy Wrzosek przesłuchanie przebiegało w „przyjaznej atmosferze”, co potwierdza również Jacek Dubois.

Trzy dni po przesłuchaniu Barbara Skrzypek zmarła – bezpośredniej przyczyny jej śmierci do dziś nie ujawniono, ale prokuratura zapowiedziała już przeprowadzenie sekcji zwłok. Politycy PiS zaczęli od razu wiązać śmierć Skrzypek z przesłuchaniem jej przez Wrzosek. - W Polsce (...) dzieją się straszne rzeczy jeżeli chodzi o niszczenie polskiej demokracji, polskiej praworządności. Właściwie dzisiaj w Polsce nie obowiązuje prawo. Jeżeli jestem dzisiaj smutny, jeżeli ten dzień wczorajszy, dzisiejszy to są smutne i jednocześnie ważne dni, to dlatego, że mamy pierwszą ofiarę śmiertelną tych działań. Jest nią świętej pamięci Barbara Skrzypek, osoba rzeczywiście niezwykła, osoba, która pracowała z naszą formacją - także bezpośrednio ze mną - przez 30 lat i wniosła ogromną ilość swej pracy - mówił 16 marca w Siedlcach Jarosław Kaczyński. Zarówno on, jak i wielu innych polityków PiS sugerowało, że śmierć Skrzypek była związana ze stresem, jaki towarzyszył jej w związku z przesłuchaniem.