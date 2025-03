Przesłuchanie Barbary Skrzypek. Adwokatura wzywa do reformy przepisów i przedstawia projekt

Propozycja NRA pojawiła się po głośnej sprawie przesłuchania Barbary Skrzypek, wieloletniej asystentki Jarosława Kaczyńskiego. W ubiegłym tygodniu kobieta składała zeznania jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież, jednak bez udziału pełnomocnika. Nie zgodziła się na to prok. Ewa Wrzosek. Zgodnie z przepisami procesowymi prokurator miała prawo odmówić obecności adwokata przy przesłuchaniu.

Reklama

Adwokatura apeluje o zmiany w prawach świadka. Prawo do adwokata przy każdym przesłuchaniu

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło właśnie uchwałę, która ma doprowadzić do zmiany tych przepisów. Mowa o art. 87 k.p.k. osoba niebędąca stroną może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu. Prokurator, może jednak odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby niebędącej stroną.

Adwokatura postanowiła wystąpić w tej sprawie do prezydenta, Sejmu, Senatu i rządu z petycją zmieniającą te przepisy. W przedstawionym przez NRA projekcie nowelizacji art. 87 par. 2 k.p.k. nabierze brzmienia: „Osoba niebędąca stroną może ustanowić pełnomocnika. Niestawiennictwo pełnomocnika na terminie czynności procesowej nie stanowi przeszkody w jej przeprowadzeniu". NRA proponuje przy tym uchylenie par. 3 tego artykułu, który uprawnia prokuratora do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do przesłuchania świadka. Projekt ten miałby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Przesłuchanie i śmierć Barbary Skrzypek. Wiele wątpliwości i wyjaśnienia prokuratury

W ostatnich dniach narastają kontrowersje wokół przesłuchania Barbara Skrzypek. Kobieta zmarła nagle w sobotę w wieku 66 lat. Przyczyną zgodnu, jka podali śledczy, był rozległy zawał.