Kilka dni przed śmiercią Skrzypek była przesłuchiwana ws. afery tzw. dwóch wież i spółki Srebrna. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prok. Ewa Wrzosek, która w w mediach społecznościowych opublikowała oświadczenie w tej sprawie. „Przesłuchanie Pani Barbary Skrzypek odbyło się w środę 12 marca 2025 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z zachowaniem wszelkich, wysokich standardów czynności procesowej” – napisała, dodając, że jest „głęboko poruszona informacją o śmierci” 66-letniej kobiety. „Składam Jej rodzinie szczere kondolencje” – napisała.

Jarosław Kaczyński o śmierci Barbary Skrzypek

Politycy PiS łączą śmierć Barbary Skrzypek ze środowym przesłuchaniem. Prezes Jarosław Kaczyński, który w sobotni wieczór gościł w Republice i telewizji wPolsce24.pl przekonywał, że kobieta bardzo denerwowała się przesłuchaniem w prokuraturze. – To napięcie było ogromne, bo wiedziała, jak bardzo zaciekłym przeciwnikiem naszym jest pani Wrzosek. Jednocześnie wiedziała, co się dzisiaj w Polsce wyprawia. I trudno już mówić o łamaniu praworządności, o śmierci państwa prawa, ale trudno już mówić o tym, żeby to prawo w Polsce istniało – mówił w pierwszej z tych stacji.

Kaczyński zapowiedział „działania prawne” w tej sprawie. – Rozmowy z adwokatem prowadziły do pewnych konkluzji, co do działań prawnych, które podejmiemy już od poniedziałku. Będziemy tutaj bardzo konsekwentni – powiedział. – Na pewno tego nie przepuścimy. Zdaję sobie sprawę, że ruszy huraganowy atak i okaże się zaraz, że ktoś inny jest winien, bądź my jesteśmy winni. Bo jesteśmy winni w ogóle za to, że istniejemy. To jest ta największa wina – przekonywał. Jego zdaniem „z całą pewnością jest tutaj również podstawa do wszczęcia postępowań o charakterze karnym”.

Czytaj więcej Komentarze Estera Flieger: Po śmierci Barbary Skrzypek polityków czeka egzamin Oparta o oskarżenia narracja prawicy nie zwalnia rządu z egzaminu. Prokurator Ewa Wrzosek jest politycznie zaangażowana. A w środę mecenas Jacek Dubois drwił w serwisie X z przesłuchania Barbary Skrzypek. To ślepa uliczka rozliczeń.

Pełnomocnik Barbary Skrzypek nie został dopuszczony w przesłuchaniu. Prokuratura: nie wymagał tego interes świadka

Oświadczenie w sprawie przesłuchania wydała w sobotę wieczorem Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Poinformowała, iż trwało ono około 4 godzin, rozpoczęło się o godz. 10.00, w trakcie przesłuchania zarządzono kilkunastominutową przerwę dla odpoczynku. „W przesłuchaniu prowadzonym przez prokuratora referenta, uczestniczyli pełnomocnicy pokrzywdzonego. Do udziału w przesłuchaniu nie został dopuszczony pełnomocnik świadka, albowiem nie wymagał tego interes świadka, który nie był przesłuchiwany z pouczeniem o uprawnieniach wynikających min. z dyspozycji art. 183 kpk” - przekazano.

Prokuratura Okręgowa zapowiedziała jednocześnie, że „łączenie śmierci świadka z faktem jego przesłuchania i podnoszenie bezpośredniego związku pomiędzy tymi zdarzeniami skutkować będzie wystąpieniem przez Prokuraturę Okręgową na drogę cywilnoprawną celem ochrony dobrego imienia instytucji i referenta sprawy”.