Rozmawiamy w Warszawie. W tym samym czasie Łukaszenko odwiedza Putina w Wołgogradzie. Po raz kolejny deklaruje lojalność wobec Rosji.

Rozmieszcza rosyjską broń jądrowa na Białorusi, coraz bardziej uzależnia nasz kraj od Rosji. Chce wysłużyć się przed Putinem. Nie obchodzą go Białorusini, bo zależy mu wyłącznie na zachowaniu swojej władzy. Ale Łukaszenko nie robi się młodszy, a w jego otoczeniu jest mnóstwo ludzi z prodemokratycznymi poglądami. Wiele będzie zależało od tego, jak się zakończy wojna w Ukrainie. Nam zależy na tym, by nie skończyło się to zamrożonym konfliktem, lecz trwałym i sprawiedliwym pokojem. Wystarczy już dzielić świat na strefy wpływów. Nie chcemy, by Białoruś pozostawiano Rosji. Dlatego walczymy o to, by nasz głos był słyszany również podczas trwających obecnie rokowań pokojowych.

Trump nie zaprosi do tych rozmów białoruskiej opozycji demokratycznej. Ze wszystkich państw Europy wpływ na przebieg tych negocjacji mają dzisiaj jedynie Francja i Wielka Brytania.

Utkwiła mi w pamięci wypowiedź pierwszego przywódcy niepodległej Litwy Vytautasa Landsbergisa. A mówił m.in. o tym, że Unia Europejska powinna być na tyle silna, by umieć zainicjować takie rozmowy, a nie czekać na zaproszenie do rozmów. Napięcie w relacjach z USA jest zimnym prysznicem dla Europy. To powinno zmotywować Europę do przyjmowania odpowiedzialności za los tego regionu. Próbujemy docierać do krajów w UE, które pomogą donieść nasz głos podczas tych rokowań. Domagamy się wycofania rosyjskich wojsk z Białorusi i rosyjskiej broni atomowej. Nie możemy oddać Białorusi Rosji. Skutki będą nieodwracalne. Odczują je w całej Europie.

W ostatnich latach dochodziło do wielu afer w środowiskach białoruskiej opozycji demokratycznej w Europie: rozłamy w organizacjach, kłótnie o pomieszczenia i środki, wycieki wrażliwych danych. A od ponad miesiąca nikt nie może naleźć szefowej Rady Koordynacyjnej (parlamentu na uchodźstwie) Anżaliki Melnikawej. Czy to nie zniechęca Zachodu do wspierania wolnej Białorusi?

Tak wygląda życie. Ludzie się łączą, ale też odchodzą. Ważne jest, by nie zmieniali poglądów, pozostając po naszej stronie barykady. Pamiętajmy, że przeciwko nam pracuje cały reżim. Nas dzielą i skłócają. Rozpowszechniają też plotki, że ukradłam miliony, by podkopać zaufanie wobec mojej osoby. Mierzymy się z takimi wrogimi działaniami na Litwie, dochodzi do wielu prowokacji, chcą skłócić nas z Litwinami i innymi wspierającymi nas narodami.

Gdzie zniknęła Anżalika Melnikawa?

Było wiele spekulacji w mediach. Nie wszystkie informacje zostały potwierdzone. Wolę milczeć, bo nie chcę spekulować na ten temat. To bardzo niemiła sytuacja. Dla mnie najważniejsze jest to, by nic jej się nie stało. Zajmują się tym służby specjalne Polski i musimy poczekać na wynik śledztwa.